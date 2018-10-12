После снегопада в Пермь придет потепление

11:55 | 15.10.2018

Сейчас в столице Прикамья 1 градус, пасмурно. Сегодня, 15 октября, днем в Перми будет до 3°С, ночью до -1°С, снегопад.



Завтра к вечеру потеплеет до 5°С, в среду, 17 октября, столбик термометра может ненадолго подняться до 10°С, после чего придет похолодание. В четверг днем будет около 5°С, а ночью вероятны заморозки. Днем в пятницу потеплеет до 7°С.