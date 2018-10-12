Житель Перми обвиняется в убийстве и кражах

15:36 | 14.10.2018

В Дзержинском районе Перми закончено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего пермяка, обвиняемого в совершении убийства и краж имущества, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.



По версии следствия, в марте нетрезвый мужчина убил свою 68-летнюю знакомую в ее квартире. Затем вместе с приятелем вывез тело женщины в Карагайский район, где оно было обнаружено позже. Потом соучастники совершили несколько краж имущества погибшей и распорядились похищенным по своему усмотрению. Уголовное дело в отношении мужчины, который совместно с обвиняемым совершил кражи и помогал скрывать следы убийства, было направлено в суд раньше в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве.



Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело передано в суд.