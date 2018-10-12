На открытый Кубок России «Зимний вернисаж» в Пермь приедут скульпторы из Китая, Малайзии, Сингапура

15:31 | 14.10.2018

В конкурсе будут участвовать 22 мастера, которые имеют многолетний опыт в создании ледовых скульптур. Общая тема этого года – «Японские мотивы».



В администрации Перми под председательством начальника департамента культуры и молодежной политики Елены Негановой состоялся оргкомитет по проведению VI Открытого конкурса «Кубок России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж».



По словам представителей Фонда скульпторов России «Единение», еще в середине сентября состоялось заседание экспертного совета по отбору участников на предстоящий конкурс. Срок подачи заявок истек 5 сентября, до самого последнего момента и даже после окончания срока подачи заявки продолжали поступать, поскольку Кубок «Зимний вернисаж» высоко ценится в профессиональных кругах по России и всему миру.



Прошедший оргкомитет конкурса утвердил сроки его проведения, принял состав участников и тему Кубка. VI Открытый конкурс «Кубок России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж» пройдет в Перми с 13 по 19 января 2019 года. Для участия в конкурсе в Пермь приедут 22 скульптора, которые имеют многолетний художественный опыт в создании ледовой скульптуры и являются признанными мастерами своего дела. Проект представит одну конкурсную номинацию – «Ледовая скульптура», в рамках которой будут созданы 11 уникальных скульптурных композиций.



За звание лучших будут бороться скульпторы из Китая, Малайзии, Сингапура, а также из разных уголков России: Якутска, Комсомольска-на-Амуре, Рязани, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга. Один из участников представит наш город Пермь. Среди участников есть совершенно новые команды, а также те, которые уже хорошо знакомы пермякам. Например, попытаются подтвердить звание «золотых» лауреатов и обладателей кубка братья Юрий и Владимир Мистрюковы из Рязани, ставшие победителями конкурса в 2017 году.



Общая тема, которая объединит всех участников этого года, – «Японские мотивы». Как показал конкурсный отбор участников, тема весьма интересна для художников, и каждый из них предложил ее собственное прочтение. Галерея ледовых скульптур Кубка обещает представить как традиционные образы, навеянные японскими мотивами, так и футуристичные, продиктованные невероятным уровнем развития современных технологий в Японии.



Напомним, организаторами и учредителями Кубка России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж» выступают администрация Перми и некоммерческий Фонд скульпторов России «Единение» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и министерства культуры Пермского края. Открытый конкурс «Кубок России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж» - авторский проект некоммерческого Фонда скульпторов России «Единение», проходит один раз в два года, начиная с 2007 года.