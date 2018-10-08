За первые сутки на конкурс «Лидеры России» получено более 24 тысяч заявок

16:54 | 12.10.2018

Прошли первые сутки с начала регистрации на конкурс «Лидеры России». За это время получено рекордное количество заявок — более 24 тысяч человек заполнили регистрационную форму на сайте, отмечают организаторы конкурса.



В этом году возрастные рамки возможных участников конкурса расширены, изменились и некоторые другие условия. «В этом году мы дали дополнительные возможности для людей по участию в «Лидерах России»: теперь подать заявки могут и иностранные граждане, которые хорошо знают русский язык, а также управленцы до 55 лет. Более того, для конкурсантов моложе 35 лет достаточно двухлетнего опыта руководства. Призываю всех смелых, энергичных и целеустремленных людей к участию в конкурсе!» — отмечает руководитель проекта «Лидеры России», генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.



В прошлом году среди победителей кадрового конкурса было и три пермяка. Впоследствии одна из них, Анна Козицына, трудоустроилась в отдел государственной службы администрации губернатора Пермского края. Она стала руководителем проекта «Молодежный резерв Прикамья — 2018».



По словам Анны Козицыной, «Лидеры России» — это хорошая проверка своих компетенций и толчок к развитию. «Я благодарна конкурсу за обратную связь. Он позволяет увидеть зоны роста, которые нужно как молодому управленцу прокачивать в дальнейшем, — говорит А. Козицына. — Несмотря на большое число участников, работать было приятно, мы работали в командах и каждый вносил свой вклад. Это учит быть ситуативным лидером».



Об этапах проведения, наставниках и компетенциях конкурса этого года можно узнать на официальном сайте. Регистрация на всероссийский конкурс «Лидеры России» открыта до 24 октября.