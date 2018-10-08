В Перми завершен раньше срока ремонт улицы Героев Хасана

16:46 | 12.10.2018

Ремонт дороги в центре Свердловского района Перми проводился в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Сегодня, 12 октября, дорожный объект принят комиссией.



На участке от улицы Белинского до улицы Чернышевского отремонтированы проезжая часть и тротуары, установлены бортовой камень и металлические пешеходные ограждения, обустроены парковочные карманы и газоны. Также отрегулировано высотное положение крышек колодцев с подъемом на высоту дороги.



На участке от улицы Чернышевского до улицы Чкалова и на разворотном кольце улица Хлебозаводская — улица Чкалова выполнен ремонт проезжей части.



На всех отремонтированных участках по улице Героев Хасана нанесена дорожная разметка.



Сегодня комиссия представителей министерства транспорта Пермского края, Управления автомобильных дорог, Общественной палаты края, администрации Перми и МКУ «Благоустройство Свердловского района» выехала на приемку объекта. Замечаний к подрядной организации не было.



Гарантийный срок на ремонт проезжей части составляет 3 года, на нанесенную дорожную разметку — 6 месяцев.



Работы были начаты в августе. По условиям заключенного муниципального контракта они должны были закончиться в конце декабря. Подрядчик выполнил все работы к 7 октября.