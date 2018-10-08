Пермь: новости дня
16:46 | 12.10.2018
В Перми завершен раньше срока ремонт улицы Героев Хасана
На участке от улицы Белинского до улицы Чернышевского отремонтированы проезжая часть и тротуары, установлены бортовой камень и металлические пешеходные ограждения, обустроены парковочные карманы и газоны. Также отрегулировано высотное положение крышек колодцев с подъемом на высоту дороги.
На участке от улицы Чернышевского до улицы Чкалова и на разворотном кольце улица Хлебозаводская — улица Чкалова выполнен ремонт проезжей части.
На всех отремонтированных участках по улице Героев Хасана нанесена дорожная разметка.
Сегодня комиссия представителей министерства транспорта Пермского края, Управления автомобильных дорог, Общественной палаты края, администрации Перми и МКУ «Благоустройство Свердловского района» выехала на приемку объекта. Замечаний к подрядной организации не было.
Гарантийный срок на ремонт проезжей части составляет 3 года, на нанесенную дорожную разметку — 6 месяцев.
Работы были начаты в августе. По условиям заключенного муниципального контракта они должны были закончиться в конце декабря. Подрядчик выполнил все работы к 7 октября.
© «Вечерние Ведомости»
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