Пермь: новости дня
16:25 | 12.10.2018
В столице Прикамья оборудованы новые остановочные пункты
Как сообщили в городском департаменте дорог и транспорта, для удобства пассажиров новые остановочные пункты оборудованы павильонами, а также пешеходным переходом. На них установлены вместительные и прочные павильоны. Типы павильонов выбирались с учетом технических условий площадки и категории дороги. Остановки оборудованы схемой маршрутной сети и навигационной информацией.
По улице КИМ для автобусного маршрута №26 появился остановочный пункт «Дворец спорта «Молот» в районе дома №57, в обратном направлении пункт находится по улице Лебедева в районе дома №13. Пока пункты оборудованы только посадочными площадками, в перспективе там появятся остановочные павильоны.
© «Вечерние Ведомости»
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