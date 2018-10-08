В столице Прикамья оборудованы новые остановочные пункты

16:25 | 12.10.2018

В октябре по улице Встречной в районе дома №35а для автобусного маршрута №54 в оба направления оборудованы новые остановочные пункты «Профилакторий».



Как сообщили в городском департаменте дорог и транспорта, для удобства пассажиров новые остановочные пункты оборудованы павильонами, а также пешеходным переходом. На них установлены вместительные и прочные павильоны. Типы павильонов выбирались с учетом технических условий площадки и категории дороги. Остановки оборудованы схемой маршрутной сети и навигационной информацией.



По улице КИМ для автобусного маршрута №26 появился остановочный пункт «Дворец спорта «Молот» в районе дома №57, в обратном направлении пункт находится по улице Лебедева в районе дома №13. Пока пункты оборудованы только посадочными площадками, в перспективе там появятся остановочные павильоны.