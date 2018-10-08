В Прикамье стартует прием проектов на конкурс инициативного бюджетирования

13:34 | 12.10.2018

С 15 октября 2018 начнется прием проектов на конкурс инициативного бюджетирования. Прием проектов продлится до 31 октября 2018 года включительно. В прошлом году по результатам конкурса победителями признаны 102 проекта, объем финансирования из бюджета Пермского края составил 96,5 млн руб.



Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников обозначал, что проекты, реализуемые с помощью этого механизма, помогают решать вопросы местного значения. Жители могут самостоятельно определиться, что для них нужнее сейчас, подготовить проект инициативного бюджетирования и контролировать его реализацию.



Отметим, финансирование проектов инициативного бюджетирования осуществляется из краевого и местного бюджетов, денежных средств населения и бизнеса. Как уточняют в министерстве территориального развития Пермского края, в Порядок предоставления субсидий на софинансирование проектов инициативного бюджетирования внесены изменения.



Теперь предусмотрен единый Порядок, в котором последовательно изложен механизм проведения конкурсного отбора и предоставления субсидий на реализацию проектов инициативного бюджетирования. Актуальная редакция Порядка размещена на сайте министерства территориального развития Пермского края в разделе «Инициативное бюджетирование» (minter.permkrai.ru/activities/initsiativnoe-byudzhetirovanie/npa-ib).



Конкурс проектов проводится в два этапа: на муниципальном и региональном уровнях. В муниципалитетах выбирают проекты, которые дальше отправляются на рассмотрение краевой комиссией.