В выходные в Перми изменится движение общественного транспорта

13:05 | 12.10.2018

13 и 14 октября в связи с празднованием дня Покрова Пресвятой Богородицы будут введены дополнительные остановочные пункты вблизи кладбищ.



Как сообщили в городском департаменте дорог и транспорта, в эти дни до Северного кладбища будут курсировать два автобуса по маршруту №46 «Драмтеатр – Северное кладбище».



Кроме того, 13 и 14 октября на Южной дамбе будет введен дополнительный остановочный пункт «Кладбище «Южное» для автобусных маршрутов №1, №5, №13, №14, №25, №43, №75 и троллейбусного маршрута №8.



Для автобусных маршрутов №22 и №32 будет работать остановочный пункт «Кладбище «Банная гора».



На кладбище «Верхне-Курьинское» можно будет добраться на автобусных маршрутах №49 и №53.



С подробным расписанием движения общественного транспорта в режиме онлайн можно ознакомиться на gortransperm.ru, предварительно выбрав нужную дату, а также по телефону справочной службы 2-50-25-50.



Для обеспечения безопасности дорожного движения вблизи кладбищ будет организовано дежурство постов ДПС.