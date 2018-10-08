Дзюдоисты Прикамья добились успеха на чемпионате России в Грозном

12:31 | 12.10.2018

В Грозном проходит чемпионат России по дзюдо среди мужчин и женщин. В нем принимают участие 560 спортсменов из 60 регионов РФ. Команда Пермского края выступает в составе 12 спортсменов.



Первый день соревнований стал успешным для дзюдоистов Прикамья. Валентина Мальцева одержала 4 победы и заняла первое место в весовой категории 70 кг. Тренирует спортсменку Владимир Судаков, она занимается в Перми на спортивной базе СК «Динамо».



Самая молодая участница в этой весовой категории, пермячка Эльвира Камалова, стала пятой. В результате юниорка, которая тренируется у Н.П. и А.В. Карахановых, вошла в состав сборной России 2019 года.



Второй день чемпионата принёс прикамской команде серебро в весовой категории 57 кг. Катерина Доценко одержала 4 победы над сильнейшими спортсменками России, но в финале немного уступила представительнице ЦФО. Занимается Катерина в Закамске у тренеров Карахановых.



Отличились упорством и стремлением к победе Александра Сальникова и Эльвира Бибарцева, занявшая 5-е место в категории 57 кг.