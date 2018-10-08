Пермяков ждут холодные выходные

12:25 | 12.10.2018

Сейчас в столице Прикамья 2 градуса, пасмурно. Сегодня, 12 октября, днем будет до 3 °C, возможен снег, ночью около нуля.



Завтра столбик термометра не поднимется выше 4 °C, в воскресенье, 14 октября, днем ожидается до 3 °C, ночью до -3 °C. С понедельника, по предварительным прогнозам, начнется небольшое потепление.