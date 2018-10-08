Пермь: новости дня
12:16 | 12.10.2018
В Перми обсудили транспортный налог
Как рассказали в краевом парламенте, на рассмотрение рабочей группы поступило 9 поправок, 2 из которых были поддержаны и приняты. Принята поправка группы депутатов Законодательного собрания о расширении категории получателей льготы по транспортному налогу. Льгота по транспортному налогу в отношении автомобилей мощностью до 125 л. с. включительно устанавливается в размере 50 % от общей суммы для лиц пенсионного возраста либо в случае достижения женщинами возраста 55 лет, мужчинами — 60 лет.
При обсуждении первый заместитель председателя Законодательного собрания Игорь Папков, автор принятой поправки, отметил, что «в процессе подготовки поправок к данному законопроекту состоялось две встречи. Одна на площадке профильного комитета, другая — на площадке губернатора Пермского края». «При достаточно активном обсуждении законопроекта пришли к единому мнению расширить категорию автотранспортных средств, за которые должны получать льготы люди, достигшие предпенсионного и пенсионного возраста. В действующем законе льгота в размере 50 % уплаты транспортного налога используется пенсионерами, владеющими машинами мощностью до 100 л. с. Группа депутатов предложила расширить эту линейку для автомобилей мощностью 125 л. с. Практически все бюджетные автомобили, в т. ч. и новой комплектации, подпадают под данную категорию», — подчеркнул депутат.
Напомним, что законопроект о новых правилах начисления транспортного налога был принят в первом чтении на сентябрьском заседании краевого парламента. Многие законотворцы отмечали, что действующие нормы не обновлялись почти десять лет и требуют пересмотра. В результате был принят документ, который позволяет ввести более гибкую и справедливую шкалу ставок транспортного налога (с шагом в 25 л. с. вместо 50 л. с.) в зависимости от мощности автомобилей. Кроме того, авторы законопроекта предложили перераспределить налоговую нагрузку с владельцев маломощных транспортных средств на владельцев транспортных средств большой мощности. Все существующие льготы по налогу на транспорт в проекте закона сохранены.
Законопроект рекомендован к принятию во втором чтении с учетом принятой поправки на ближайшем пленарном заседании 18 октября. Ожидается, что для владельцев частных автомобилей срок уплаты транспортного налога по новым правилам наступит в 2020 году, для юридических лиц — в 2019 году.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
15:58 | 12.10.2018
14 октября Свердловской железной дороге исполнится 140 лет
15:42 | 12.10.2018
Пермскую «Травиату» исполнят в Люксембурге
15:37 | 12.10.2018
В Свердловской области установлено более 900 пожарных извещателей
15:24 | 12.10.2018
Пермякам рекомендуют сменить шины
15:15 | 12.10.2018
В Екатеринбурге осудили угонщиков 22 автомобилей
14:50 | 12.10.2018
Свердловский областной суд оставил под стражей главного борца с коррупцией Екатеринбурга
14:45 | 12.10.2018
Департамент ЖКХ Зауралья опубликовал график запуска тепла в дома
14:19 | 12.10.2018
На должность замглавы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования назначен Алексей Бирюлин
13:59 | 12.10.2018
В Свердловской области чиновник за год получил 71 оклад
13:35 | 12.10.2018
Из-за ремонта перекроют съезд от аэропорта Кольцово в сторону Челябинска
13:21 | 12.10.2018
В Кургане водитель Renault Megane сбил на «зебре» молодую женщину
13:05 | 12.10.2018
В выходные в Перми изменится движение общественного транспорта
12:44 | 12.10.2018
Выявлять подростков из «группы риска» начнут в школах Прикамья со следующего учебного года
12:31 | 12.10.2018
Дзюдоисты Прикамья добились успеха на чемпионате России в Грозном
12:29 | 12.10.2018
Мэр Екатеринбурга проверил готовность уборочной техники к зиме
12:25 | 12.10.2018
Пермяков ждут холодные выходные
12:16 | 12.10.2018
В Перми обсудили транспортный налог
11:59 | 12.10.2018
Свердловские власти отчитались о полном подключении тепла
11:15 | 12.10.2018
Полпред президента в УрФО Николай Цуканов встретился с гендиректором «Уралтрансмаша»
10:45 | 12.10.2018
Для уборки снега на трассах Свердловской области подготовлено 1 250 единиц техники
10:24 | 12.10.2018
На 17-м километре Арамильского тракта закроют аварийный мост
10:14 | 12.10.2018
Свердловская ГИБДД просит автомобилистов поменять резину
09:57 | 12.10.2018
У екатеринбурженки забрали Porsche Cayenne за долг в 13 миллионов
09:38 | 12.10.2018
Свердловчанки взяли золото и бронзу на чемпионате России по дзюдо
21:01 | 11.10.2018
В Екатеринбурге открылась выставка книжной графики Виталия Воловича
20:48 | 11.10.2018
Свердловская система энергоэффективности ЖКХ стала победителем «ПРОФ-IT»
20:40 | 11.10.2018
Пермская делегация представляет регион на российской агропромышленной выставке «Золотая осень — 2018»
20:01 | 11.10.2018
В Екатеринбурге мужчина застрелил воспитательницу детского сада и покончил с собой
19:33 | 11.10.2018
Свердловская область готова к проведению поединков второго сезона Всемирной боксерской суперсерии
17:59 | 11.10.2018
Подписано Соглашение о сотрудничестве между Пермской городской Думой и Минским городским Советом депутатов
17:47 | 11.10.2018
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский уволил вице-мэра Сергея Тушина
17:42 | 11.10.2018
Курганский хакер взломал интернет-ресурсы, находящиеся под защитой ФСБ
17:17 | 11.10.2018
В Шадринске силовики задержали наркоторговца, который сбывал наркотики на детской площадке
17:02 | 11.10.2018
В Перми состоялись публичные слушания проекта бюджета Пермского края на 2019–2021 годы
16:51 | 11.10.2018
Пермяков приглашают на бесплатную экспресс-проверку свертываемости крови
16:44 | 11.10.2018
Ростуризм поздравил Свердловскую область с получением «Золотого яблока»
16:35 | 11.10.2018
Завершен ремонт перехода от улицы Стахановской до развязки на Восточном обходе Перми
16:30 | 11.10.2018
В Екатеринбурге запретят ставить машины еще на нескольких улицах