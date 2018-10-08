В Перми обсудили транспортный налог

12:16 | 12.10.2018

Депутаты регионального Законодательного собрания доработали проект закона об изменении ставок транспортного налога для жителей Пермского края.



Как рассказали в краевом парламенте, на рассмотрение рабочей группы поступило 9 поправок, 2 из которых были поддержаны и приняты. Принята поправка группы депутатов Законодательного собрания о расширении категории получателей льготы по транспортному налогу. Льгота по транспортному налогу в отношении автомобилей мощностью до 125 л. с. включительно устанавливается в размере 50 % от общей суммы для лиц пенсионного возраста либо в случае достижения женщинами возраста 55 лет, мужчинами — 60 лет.



При обсуждении первый заместитель председателя Законодательного собрания Игорь Папков, автор принятой поправки, отметил, что «в процессе подготовки поправок к данному законопроекту состоялось две встречи. Одна на площадке профильного комитета, другая — на площадке губернатора Пермского края». «При достаточно активном обсуждении законопроекта пришли к единому мнению расширить категорию автотранспортных средств, за которые должны получать льготы люди, достигшие предпенсионного и пенсионного возраста. В действующем законе льгота в размере 50 % уплаты транспортного налога используется пенсионерами, владеющими машинами мощностью до 100 л. с. Группа депутатов предложила расширить эту линейку для автомобилей мощностью 125 л. с. Практически все бюджетные автомобили, в т. ч. и новой комплектации, подпадают под данную категорию», — подчеркнул депутат.



Напомним, что законопроект о новых правилах начисления транспортного налога был принят в первом чтении на сентябрьском заседании краевого парламента. Многие законотворцы отмечали, что действующие нормы не обновлялись почти десять лет и требуют пересмотра. В результате был принят документ, который позволяет ввести более гибкую и справедливую шкалу ставок транспортного налога (с шагом в 25 л. с. вместо 50 л. с.) в зависимости от мощности автомобилей. Кроме того, авторы законопроекта предложили перераспределить налоговую нагрузку с владельцев маломощных транспортных средств на владельцев транспортных средств большой мощности. Все существующие льготы по налогу на транспорт в проекте закона сохранены.



Законопроект рекомендован к принятию во втором чтении с учетом принятой поправки на ближайшем пленарном заседании 18 октября. Ожидается, что для владельцев частных автомобилей срок уплаты транспортного налога по новым правилам наступит в 2020 году, для юридических лиц — в 2019 году.