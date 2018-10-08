Пермская делегация представляет регион на российской агропромышленной выставке «Золотая осень — 2018»

20:40 | 11.10.2018

Делегация Пермского края работает на юбилейной, 20-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень — 2018», которая проходит с 10 по 13 октября на территории ВДНХ (г. Москва).



Пермскую делегацию возглавляет министр сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Александр Козюков. В ее состав вошли представители ведущих предприятий агропромышленного комплекса, аграрных учебных заведений, производители сельхозтехники, удобрений и главы крестьянских (фермерских) хозяйств.



На главном аграрном форуме России развернут стенд Пермского края, где представлены ведущие предприятия АПК, продемонстрированы достижения сельскохозяйственных производителей Пермского края, инвестиционный потенциал отрасли, а также производственные и экспортные возможности региона, организована дегустация продукции.



Предприятия ООО «Великоленское», ООО «Суксунское», ООО «Агрофирма «Труд», агрохолдинг «Ашатли» представили молоко и молочную продукцию, ООО «Прикамье», АО «ПРОДО Птицефабрика Пермская», АО «Пермский свинокомплекс», СПК «Агрохаус» — мясную продукцию, ООО ПКФ «Благодать» и ООО НПО «Промед» — варенья, джемы, сбитень и квас, ООО «Пермские овощи» — картофель и овощи, ЗАО «Птицефабрика Чайковская» — яйцо и витаминно-травяную муку.



ООО «Терминал-Лысьва» презентовало гранулированные минеральные удобрения. В день открытия выставки организация получила награду от ПАО «Уралкалий» как ключевой партнер за обеспечение внутреннего рынка качественным хлористым калием.



Кроме того, АО «ПРОДО Птицефабрика Пермская» в специализированном разделе выставки «Животноводство и племенное дело» продемонстрировала разработки в области генетики и разведения племенной птицы. В 2017 году за достижения в племенном птицеводстве птицефабрика удостоена серебряной медали.



На крупнейшей в России агропромышленной выставке презентована мясная продукция и качественная консервация АО «Пермский свинокомплекс».



«В этом году выставка «Золотая осень» вновь удивила своим масштабом. Для любого субъекта важно продемонстрировать достижения за минувший год в сфере АПК, производстве новой продукции и свой сельскохозяйственный потенциал. Также агровыставка дает возможность сельхозпредприятиям и переработчикам найти инвесторов и заключить договоры на прямые поставки продукции», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Александр Козюков.



В первые дни работы выставки экспозиция Пермского края вызвала повышенный интерес представителей других субъектов РФ, Китая, крупных отечественных торговых сетей.



В ближайшие дни делегация Пермского края планирует участвовать в деловой программе выставки и работать с потенциальными клиентами и инвесторами.



Предполагается, что экспозиции «Золотой осени» посетят не менее 300 тысяч человек.



Отметим, выставка «Золотая осень» объединяет в себе выставку достижений отечественных аграриев и деловую площадку для обсуждения актуальных проблем отрасли. Отличительной чертой мероприятия в этом году стала обширная международная повестка. Участниками выставки стали представители 15 стран, в том числе Китая, Ирландии, Турции, Италии, Германии, Испании, Австрии, Нидерландов, Азербайджана, Казахстана, Белоруссии и других. Впервые страной — партнером «Золотой осени» выступила Япония в рамках перекрестного года наших стран.