В Перми закончена реконструкция перекрестка улиц Революции и Максима Горького

20:29 | 11.10.2018

Движение для проезда автомобилей на участке открылось 11 октября.



Для обеспечения безопасности и комфорта жителей города на участке был построен полноценный четырехсторонний перекресток. Напомним, ранее с улицы Максима Горького был обеспечен только правый выезд на улицу Революции. В рамках строительства перекрестка проведена и реконструкция светофорного объекта.



При движении по улице Революции в направлении от улицы Николая Островского к улице Сибирской поворот налево на улицу Максима Горького в направлении улицы Швецова будет запрещен. Для совершения данного маневра водитель будет обязан доехать до улицы 25 Октября, где сможет повернуть налево. В обратном направлении ситуация аналогичная: при движении от улицы Сибирской поворот налево в направлении улицы Малышева будет запрещен на пересечении с улицей 25 Октября и разрешен на пересечении с улицей Максима Горького.



В дальнейшем, после адаптации жителей города к новой схеме движения, на обоих перекрестках будут введены специальные светофорные фазы для совершения безопасных и комфортных левых поворотов.



Напомним также, что 27 сентября был окончен ремонт участка улицы Революции от улицы Сибирской до улицы Максима Горького, в ходе которого была произведена замена дорожного полотна проезжей части. На участке от улицы Максима Горького до улицы Николая Островского было организовано место для разворота транспорта, движущегося в направлении от улицы Максима Горького.