Подписано Соглашение о сотрудничестве между Пермской городской Думой и Минским городским Советом депутатов

17:59 | 11.10.2018

Подписание Соглашения о сотрудничестве между Пермской городской Думой и Минским городским Советом депутатов (Республика Беларусь) состоялось в рамках V Форума регионов Беларуси и России, который проходит в Могилеве с 10 по 12 октября. Делегацию города Перми представляли председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин, депутаты Наталья Мельник, Наталья Рослякова. Свои подписи под документом поставили Юрий Уткин и председатель Минского городского Совета депутатов Василий Панасюк.



Председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин выразил надежду на плодотворное сотрудничество, заявил о желании вести честный открытый и доверительный диалог. «Россия и Беларусь – дружественные государства. Мы близки, потому что у нас много общего. Соглашение принесет пользу обеим сторонам, будет способствовать развитию Перми и Минска и работать на благо жителей двух городов», - сказал Юрий Уткин.



Напомним, что главным событием Форума станет пленарное заседание на тему «Приоритетные направления развития регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства» с участием глав государств России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко.



Секции пройдут по пяти основным направлениям: аграрная политика, унификация и гармонизация законодательств, цифровая экономика, молодежная политика, международная деятельность и экономическая безопасность.



Председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин примет участие в работе секции «Социальная и гражданская активность молодежи Беларуси и России: традиции и новации». Он представит доклад «Развитие молодежного парламентаризма на примере опыта города Перми Российской Федерации».