В Перми состоялись публичные слушания проекта бюджета Пермского края на 2019–2021 годы

17:02 | 11.10.2018

В Органном зале краевой столицы прошли публичные слушания проекта бюджета Пермского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. В мероприятии приняли участие депутаты Законодательного собрания, руководители профсоюзных организаций, представители общественности, муниципалитетов. Перед собравшимися выступили члены краевого правительства — Ольга Антипина, Елена Чугарина, Татьяна Абдуллина, Антон Клепиков, Михаил Сюткин.



В проекте бюджета учтены приоритеты, определенные в Указе президента России № 204 и Программе развития Пермского края. В 2019 году доходы бюджета, без учета федеральных дотаций и компенсаций, составят 116 млрд рублей, что выше ожидаемых поступлений текущего года на 2,9 %. Расходы краевого бюджета будут в объеме 122 млрд рублей. В документе удалось совместить основные задачи развития региона и социальные направления поддержки. На реализацию социальных программ предусмотрено 70 % всего объема средств, увеличено финансирование по основным статьям: образование, здравоохранение, социальная поддержка, спорт, дорожное хозяйство и жилищная политика.



Бюджет края на 2019–2021 гг. является и «бюджетом развития», в 2,5 раза увеличены расходы на развитие инфраструктуры региона — с 9 млрд рублей в 2016 году до 25 млрд рублей в следующем году. Это позволит строить больше автодорог, школ, детских садов. Особое внимание уделено также ликвидации аварийного жилищного фонда. Масштабное строительство позволит сделать жизнь жителей края более комфортной.



Устойчивое развитие региона напрямую зависит от уровня развития муниципальных образований, поскольку именно городские округа и районы являются непосредственными участниками решения самых разных вопросов в своих территориях. На оказание финансовой помощи местным бюджетам в Прикамье предлагается направить в 2019 году около 18,5 млрд рублей, что составляет 15 % от объема расходов краевого бюджета. Ряд изменений в бюджете создают для муниципалитетов условия для ведения эффективной бюджетной политики.



«Почти половина средств из 18,5 млрд рублей будет направлена на реализацию муниципальных проектов, то есть на расселение аварийного жилья, на строительство социальных объектов, на ремонт автотрасс. Жители наших муниципальных образований видят, что все больше автодорог приводится в нормативное состояние. Сохраняется финансирование по стимулирующим мероприятиям. Муниципалитеты, достигшие роста налоговых доходов, могут рассчитывать на дотации из краевого бюджета, в 2019 году их объем составит 404 млн рублей. Также 200 млн рублей предполагается направить на стимулирование объединения территорий с целью повышения эффективности управления муниципальными ресурсами», — отметил председатель комитета по государственной политике и местному самоуправлению Законодательного собрания Пермского края Александр Бойченко.



По итогам публичных слушаний участники высказали ряд предложений в проект бюджета Пермского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Все они будут рассмотрены на профильных комитетах Законодательного собрания с участием представителей министерств краевого правительства.