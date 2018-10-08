Пермяков приглашают на бесплатную экспресс-проверку свертываемости крови

16:51 | 11.10.2018

13 октября отмечается Всемирный день тромбоза. К этой дате уже в седьмой раз приурочена социальная акция, в рамках которой пациенты, принимающие непрямые антикоагулянты, смогут бесплатно проверить уровень свертываемости крови (МНО).



Акция «День МНО» состоится при поддержке Российского кардиологического общества сразу в 25 городах России, в том числе и в Перми. Пройти экспресс-диагностику можно будет 12 октября с 09:00 до 15:00 в Клиническом кардиологическом диспансере по адресу: улица Сибирская, 84 (поликлиника, 2-й этаж, кабинет 12).



МНО – международное нормализованное отношение – жизненно важный показатель свертываемости крови. В первую очередь этот анализ нужен тем, кто регулярно принимает непрямые антикоагулянты (варфарин и др.): это препараты, которые разжижают кровь и препятствуют образованию тромбов – опасных сгустков крови. Именно тромбы являются одной из причин смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.



Неправильно подобранная доза антикоагулянта может привести к тяжелым последствиям. При слишком высокой дозе увеличивается риск кровотечения, а при недостаточной – риск образования тромбов. Поэтому одновременно с приемом варфарина нужно постоянно проверять МНО.



Проверять уровень свертываемости крови МНО нужно как минимум один раз в месяц, но чем чаще, тем лучше. В идеале – каждую неделю или после изменений в питании, приема новых лекарств. Однако многие пациенты делают это крайне редко, ведь для сдачи анализа нужно получить направление терапевта или кардиолога и пройти через неприятную и болезненную для многих процедуру забора венозной крови. Поэтому акция «День МНО» в рамках Всемирного дня тромбоза чрезвычайно важна, и ее поддерживают ведущие медицинские учреждения по всей России. Вовремя проведенная экспресс-диагностика за несколько минут помогает скорректировать дозу приема препаратов за один прием и сохранить жизнь многим людям.



Чтобы пройти бесплатную экспресс-диагностику и получить консультацию специалиста, нужно записаться на mnoportal.ru или по телефону горячей линии 8-800-100-19-68.