Завершен ремонт перехода от улицы Стахановской до развязки на Восточном обходе Перми

16:35 | 11.10.2018

Это последний объект, принятый в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Всего в рамках проекта в Перми отремонтировано 23 объекта общей площадью более 506 тыс. кв. метров.



Подрядная организация ООО «Стройград плюс» привела в нормативное состояние проезжую часть и газоны, установила бортовой камень. Вдоль автомобильной дороги по улице Старцева на участке от улицы Лихвинской до улицы Уинской отремонтированы шумозащитные экраны. Как и планировалось, они перенесены от проезжей части ближе к домам. Всего установлено более 1,5 километра экранов. Общая площадь отремонтированного асфальтового покрытия на этом объекте составила 52 тысячи кв. метров.