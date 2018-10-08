«Парма» открыла сезон победой

15:07 | 11.10.2018

В первом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Парма» на выезде обыграла рижский ВЭФ со счетом 80:76.



Пермские баскетболисты сразу обеспечили себе преимущество и ушли на первый перерыв с разницей в десять очков. К большому перерыву хозяева сократили отставание до 6 очков. Во второй половине матча команды демонстрировали абсолютно равную игру, поэтому победу одержали пермяки.



Самым результативным среди пермских баскетболистов стал Тайлер Ларсон, набравший 18 очков.



Следующую игру наши спортсмены проведут 14 октября в Красноярске – «Парма» встретится с «Енисеем».