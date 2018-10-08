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Пермь: новости дня


13:33 | 11.10.2018

Делегация Пермской городской Думы принимает участие в V Форуме регионов Беларуси и России в Могилеве

V Форум регионов Беларуси и России проходит в Могилеве 10–12 октября. Планируется, что в нем примут участие главы государств. Пермь на форуме представляют председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин, депутаты Наталья Рослякова, Наталья Мельник.

Главным событием форума станет пленарное заседание на тему «Приоритетные направления развития регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства». Секции пройдут по основным направлениям: аграрная политика, унификация и гармонизация законодательств, цифровая экономика, молодежная политика, международная деятельность и экономическая безопасность.

Председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин примет участие в работе секции «Социальная и гражданская активность молодежи Беларуси и России: традиции и новации». Он представит доклад «Развитие молодежного парламентаризма на примере опыта города Перми Российской Федерации».

В рамках форума состоится подписание соглашения о сотрудничестве между Пермской городской Думой и Минским городским Советом депутатов (Республика Беларусь). Ранее Пермская городская Дума одобрила текст соглашения, а также поручила председателю думы Юрию Уткину подписать документ от имени представительного органа.

Также в программе запланированы заседание Совета делового сотрудничества, бизнес-встречи и деловые переговоры, в которых примут участие руководители компаний и предприятий двух стран, заседание межпарламентской комиссии Совета Республики и Совета Федерации по межрегиональному сотрудничеству. Будут обсуждаться перспективы укрепления межпарламентских связей.

В дни форума состоится Неделя интеграции и сотрудничества, молодежный форум, слет студенческих отрядов, совместное заседание союзов женщин Могилевской и Тульской областей, будет работать выставка-ярмарка ремесел, где свою продукцию представят мастера декоративно-прикладного искусства, выступят фольклорные любительские коллективы Беларуси и России. Пройдет концертная программа «Содружество культур — содружество народов» с участием любительских коллективов Беларуси и России.

© «Вечерние Ведомости»

 


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