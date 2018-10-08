Молодые пермские парламентарии встретились с Ольгой Бушуевой

13:24 | 11.10.2018

В школе № 22 состоялась очередная встреча в рамках проекта «Живая история», инициированного членами Молодежного парламента Перми. На этот раз с молодежью общалась и делилась опытом Ольга Бушуева — педагог, руководитель и организатор, многолетний директор 22-й «французской» школы, один из самых ярких представителей пермского образования. Председатель Молодежного парламента Перми Айна Якупова считает, что такие встречи — отличная возможность узнать о жизненном пути выдающихся земляков, их вкладе в развитие Перми.



Первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин представил Ольгу Бушуеву участникам встречи.



«Школа — это один из базовых общественных и государственных институтов, без которого просто невозможно представить себе нашу жизнь. Здесь каждый из нас учится быть человеком и гражданином, делает первые шаги к будущему призванию. Я бы хотел, чтобы с помощью Ольги Васильевны вы сегодня посмотрели на труд учителя и руководителя образовательного учреждения под новым углом зрения, поставили себя на место педагога. Вам это обязательно пригодится и для общего развития, и в конкретной жизненной ситуации, когда ваши дети будут получать образование», — обратился к молодым парламентариям и юнармейцам 22-й школы Дмитрий Малютин.



Ольга Васильевна поделилась воспоминаниями о Великой Отечественной войне и последующем восстановлении страны, устройстве образования в Советском Союзе и его непростой трансформации в 90-е годы прошлого века, общественной работе по организации приюта для животных «Доброе сердце». Что касается образования, по ее мнению, очень важно активнее объединять его с воспитанием, не разделять, а совмещать оба этих процесса, решая задачи по формированию гармонично развитой личности ребенка.



Члены Молодежного парламента и юнармейцы задавали вопросы. Максим Тощев рассказал о своем проекте «Молодой инноватор» и отметил, что у таких людей, как Ольга Васильевна Бушуева, нужно учиться работе с детьми и отношению к делу.



Ранее в рамках проекта «Живая история» состоялась встреча с председателем Пермского научного центра Уральского отделения Российской академии наук доктором технических наук, профессором, академиком РАН, заведующим кафедрой «Механика сплошных сред и вычислительных технологий» механико-математического факультета Пермского университета Валерием Матвеенко. Еще одну встречу провел Геннадий Игошин, долгое время занимавший пост главного архитектора Перми.