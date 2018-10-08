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13:17 | 11.10.2018
Пермский Градсовет поддержал доработанную концепцию благоустройства Комсомольского проспекта
Члены Градсовета изучили проект строительства многофункционального центра на земельном участке, ограниченном улицами Монастырской, Петропавловской, Попова, Осинской. Глава города Дмитрий Самойлов отметил, что площадка очень перспективная и интересная, однако ее текущее состояние сильно диссонирует с существующей концепцией развития эспланады.
Дмитрий Малютин задал вопрос об организации парковок. Представители застройщика продемонстрировали концепцию проекта и рассказали о его функциях. Предполагается, что многофункциональный центр включит пятизвездочный отель, подземный паркинг, кафе и рестораны. По проекту, на фасаде со стороны Петропавловской можно будет транслировать мероприятия, происходящие на эспланаде. Кроме того, члены Градсовета задали вопрос о решении проблемы транспортной загруженности. Глава города поручил своему заместителю Анатолию Дашкевичу проработать эту тему.
Кроме того, было отмечено, что проект вписывается в проект эспланады, который был ранее представлен. Члены Градостроительного совета признали проект удачным, единогласно его поддержали. Некоторые детали, архитектурные решения и наполняемость центра функциями, необходимыми городу, еще будут обсуждаться.
Также была представлена доработанная концепция комплексного благоустройства Комсомольского проспекта. Напомним, что на сентябрьском заседании члены совета отметили, что необходимо организовать взаимодействие с инспекцией по охране культурного наследия Пермского края с точки зрения сохранения единого архитектурного ансамбля и определить дальнейшее функционирование Октябрьской площади.
«Предложенная концепция сохраняет и усиливает историческую значимость и воссоздает художественный образ. Предлагаемая подсветка карнизов на протяжении всей улицы зрительно выстраивает исторически сложившуюся линейность улицы», — отметила докладчик — директор МКУ «Институт территориального планирования» Елена Ермолина.
Бульварная часть является предметом охраны и имеет фиксированные габариты: ширина бульвара — 18 метров, а ширина пешеходной аллеи составляет 6 метров. Структура бульвара не меняется, производится замена покрытия более качественным, а для создания комфортной среды предполагается установка светильников торшерного типа, близких к историческим оригиналам.
Разработчики предложили устроить пешеходный бульвар на Октябрьской площади в качестве продолжения существующей аллеи, а также организовать новое общественное пространство перед Политехом. Предполагается частичное изъятие парковки, перенос остановочного комплекса от главного входа в университет, увеличение пространства площади.
Все элементы общественного пространства будут мобильны для того, чтобы использовать территорию для проведения общегородских мероприятий.
Как отметила Елена Ермолина, сегодня пространство улицы для пешеходного движения используется нерационально. Институт территориального планирования предлагает открыть движение пешеходов через перекрестки в створе аллеи, в том числе через Октябрьскую площадь. Для этого необходимо изменить организацию движения на перекрестках с целью исключения конфликта автомобилистов, совершающих поворот, с пешеходами. В настоящее время эта возможность изучается департаментом дорог и транспорта.
По поручению главы города будет детально проработана транспортная модель улицы. Дмитрий Самойлов отметил необходимость выстраивания партнерских отношений с бизнесом, действующим на Комсомольском проспекте.
«Многофункциональный центр на углу Попова и Петропавловской — это новая культурная, общественная и бизнес-площадка, которая, безусловно, станет достопримечательностью города и объединит эспланаду и набережную. Что касается благоустройства Комсомольского проспекта, важно сохранить его исторический облик, но при этом учесть современные задачи и условия. Представители депутатского корпуса Пермской городской Думы продолжат активно работать в рамках Совета, будем учитывать мнение профессионалов при определении градостроительной политики», — прокомментировал итоги заседания Дмитрий Малютин.
© «Вечерние Ведомости»
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