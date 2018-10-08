В Историческом парке «Россия — моя история. Пермский край» пройдет Покровская ярмарка

12:30 | 11.10.2018

В воскресенье, 14 октября, на площадке Исторического парка «Россия — моя история. Пермский край» состоится Покровская ярмарка, сообщает министерство культуры Пермского края. Традиционно накануне праздника Покрова Пресвятой Богородицы на Руси проводились ярмарки. На них собирались как на праздник, привозили собранный урожай и предметы народных промыслов.



Гости Покровской ярмарки в Историческом парке узнают о празднике Покрова Пресвятой Богородицы, об улице Покровской в Перми и о традициях проведения городских ярмарок. В здании Речного вокзала развернется ярмарка рукодельных вещей, выпечки, будут работать мастер-классы по рукоделию.



Посетители парка услышат хоровое пение в исполнении учащихся Музея-школы имени императрицы Александры Федоровны, увидят главное ярмарочное развлечение России — народный кукольный спектакль «Петрушка», познакомятся с традиционным русским женским костюмом Пермского края, а также смогут посетить выставку кукол.



В финале праздника все желающие смогут присоединиться к созданию осенней «гирлянды пожеланий родному городу».



Отметим, всего до конца года в Прикамье запланировано проведение порядка 350 ярмарок. Всего за год в регионе состоится более 1200 ярмарочных мероприятий.



Напомним, в этом году по поручению губернатора в Перми ярмарки проходят в новом формате — по выходным. Это позволит, по мнению губернатора, большему числу жителей посетить ярмарки и купить для своих семей свежие продукты местного производства.



В октябре на территории краевой столицы ярмарки будут проходить на двух площадках: ш. Космонавтов, 114 (рядом с фабрикой «Гознак»), и ул. Крупской, 42 (в районе пл. Дружбы). Информацию по местам проведения ярмарок в муниципальных образованиях края можно найти по ссылке: agro.permkrai.ru/yarmarki/yarmarki.