В Пермском районе ветеранам вручили знак «Лидер ветеранского движения»

12:19 | 11.10.2018

В культурно-деловом центре «Содружество» села Лобаново в рамках празднования Месячника пожилых людей Совет ветеранов Пермского муниципального района провел торжественное мероприятие «Старшее поколение — активное долголетие». С праздником ветеранов поздравили глава Пермского района Александр Кузнецов, депутаты Законодательного собрания, представители отделения Пенсионного фонда РФ по Пермскому краю, председатель Совета ветеранов Пермского района Надежда Долгих.



Впервые активистам первичных организаций был вручен знак «Лидер ветеранского движения», их имена вписаны в специальную Книгу Почета. Знаком были награждены более 20 человек, в их числе Алевтина Евгеньевна Политова, Юрий Тимофеевич Беляев и Вениамин Григорьевич Ившин, которые стояли у истоков создания ветеранской организации в Пермском районе. Награжденные были выбраны из всех поселений муниципалитета, а их насчитывается 17. Знак получили ветераны, которые оказывают пенсионерам социальную помощь, являются подвижниками здорового образа жизни, инициаторами проектов по благоустройству и т. д.



«Наши ветераны — люди с активной жизненной позицией, они всю свою жизнь посвятили развитию Пермского района. Благодаря им территория живет, двигается вперед, решает очень много социальных задач. Мы с ними часто встречаемся, общаемся, советуемся, они нас критикуют — и правильно делают, потому что у них есть огромный жизненный опыт, они хотят, прежде всего, видеть район процветающим», — отметил Александр Кузнецов.



В этом году Совет ветеранов Пермского района возглавила Надежда Долгих. Сегодня организация насчитывает более 18 тысяч ветеранов. Как отметила председатель, работа совета будет выстраиваться исходя из направлений федерального проекта «Старшее поколение».



«Познакомившись с этим проектом, президиумом совета решили взять его за основу для дальнейшей работы. Он охватывает все сферы жизни пожилых людей. Мы активно занялись оздоровительными мероприятиями, начали обучать людей компьютерной грамотности. На сайте администрации Пермского района будем вести свою ветеранскую страничку. Планируем проводить видеоконференции, так как протяженность района большая, а личный контакт с первичками необходим в оперативном режиме. В таком формате будем доводить информацию обо всех федеральных трендах, которые сейчас есть в отношении граждан старшего поколения», — говорит Надежда Долгих.



На празднике для людей «серебряного возраста» была предусмотрена танцевальная программа «Не стареют душой ветераны» под аккомпанемент духового оркестра Суворовского училища (п. Звездный). Также перед ветеранами выступили артисты Пермской краевой филармонии.



Кроме того, пожилые люди смогли пройти экспресс-обследование организма. Медики из поликлиники Центральной районной больницы с. Лобаново измеряли им артериальное и глазное давление, уровень сахара и холестерина в крови. Праздничное мероприятие состоялось в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» партии «Единая Россия», региональным координатором которого в Пермском крае является депутат Законодательного собрания Александр Бойченко.



Напомним, мероприятия федерального партийного проекта «Старшее поколение» проводятся в Пермском крае с 2013 года. Основные его задачи: содействие повышению качества жизни и благополучия пожилых людей, создание условий для их активного долголетия. Основой проекта служит «Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в РФ до 2025 года». В прошлом году задачи партпроекта были расширены за счет содействия развитию современных форм социального и медицинского обслуживания пожилых людей.