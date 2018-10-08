«Уралкалий» — официальный спонсор выставки «Золотая осень — 2018»

11:20 | 11.10.2018

В Москве открылась юбилейная, 20-я агропромышленная выставка «Золотая осень — 2018», проходящая с 10 по 13 октября на ВДНХ. ПАО «Уралкалий» и АО ОХК «УРАЛХИМ» традиционно выступили в качестве официальных спонсоров мероприятия.



В этом году совместный стенд ПАО «Уралкалий» и АО ОХК «УРАЛХИМ» ознакомит посетителей выставки с передовыми разработками в области агрохимии, а представители компаний проведут целый ряд деловых мероприятий, среди которых подписание партнерских соглашений, презентации новых продуктов, а также церемонии награждения ключевых партнеров.



10 октября в рамках деловой программы выставки состоялся агрохимический бизнес-форум «АПК 2.0: экспорт как драйвер модернизации», в ходе которого руководство Министерства сельского хозяйства РФ, представители других министерств и ведомств, главы крупных агрохолдингов и международные эксперты обсудили основные тенденции развития сельскохозяйственной отрасли.



В работе форума принял участие генеральный директор ПАО «Уралкалий» Дмитрий Осипов. Он отмечает:

— В этом году «Золотая осень» отмечает 20-летие — срок, за который выставка по праву подтвердила свой высокий статус, объединяя под своей эгидой ведущих отечественных производителей минеральных удобрений, сельскохозяйственной техники и оборудования, а также других видов продукции для нужд сельского хозяйства. Мы рады, что участвуем в выставке, предоставляющей уникальную возможность ознакомить целевую аудиторию с производимой продукцией, наладить новые бизнес-контакты и выстроить прямой диалог с профильными министерствами и ведомствами.



Добавим, что Российская агропромышленная выставка «Золотая осень», организуемая Министерством сельского хозяйства РФ, на протяжении многих лет является крупнейшей отраслевой event-площадкой. Мероприятие собирает ведущих производителей сельхозтехники и минеральных удобрений, представителей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Каждый год в работе выставки принимают участие более 1 500 экспонентов из 60 регионов России и 12 стран мира. Общая площадь выставки составляет около 30 000 квадратных метров.