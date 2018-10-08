Пермь: новости дня
17:57 | 10.10.2018
У Пермского краевого онкодиспансера появится новое здание поликлиники и современное оборудование для лечения
Первый вопрос, который губернатор задал во время рабочего визита, касался причин ремонта ускорителей для лучевой терапии. По словам главного врача онкологического диспансера Максима Мезенцева, эксплуатация медицинского оборудования ведется в интенсивном режиме, в связи с этим оно периодически выходит из строя.
«Гамматерапевтический аппарат «Терабалт» вышел из строя 1 октября, его ремонтирует сервисная организация. В ближайшее время аппарат вновь будет задействован в лечении, – отметил главврач. – При этом поломка не сказалась на качестве оказываемой медицинской помощи. Мы используем различное оборудование и схемы лечения, при необходимости корректируем их, учитывая текущую ситуацию». По словам врача, планируется покупка еще двух современных ускорителей. Новое оборудование позволит точечно и локализованно воздействовать на ткани пациента.
Ремонт гамматерапевтического аппарата был вызван поломкой линейных подшипников, рассказал инженер обслуживающей организации Виктор Олейников. «Сам ремонт занял один день, девять дней ушло на доставку деталей из Чехии в Пермь», – пояснил инженер.
Губернатор Максим Решетников обозначил, что современные аппараты – одна из ключевых составляющих диагностики и лечения онкозаболеваний. Он поручил региональному министерству здравоохранения проконтролировать своевременность поставок нового оборудования и проведения ремонта существующего. Также глава региона поставил задачу министерству по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края проведения постоянного «мониторинга» ситуации с закупками онкодиспансера с целью недопущения затягивания процедур по конкурсам на поставку необходимой жителям края медтехники. «Важно следить за состоянием техники и своевременно проводить техобслуживание. Мы можем покупать сколько угодно новой аппаратуры, но использовать нужно бережно, следить за состоянием, вовремя проводить ремонты, не затягивать их. От этого оборудования зависят жизни наших земляков», – обозначил губернатор.
Во время рабочего визита глава Прикамья осмотрел площадку под строительство новой онкополиклиники. Предполагается, что рядом с действующим диспансером появится новое здание общей площадью порядка 14 тысяч квадратных метров, оно будет рассчитано на прием до 450 пациентов в смену, 100 койко-мест в стационаре и размещение современного операционного блока.
Губернатор подчеркнул, что борьба с онкологией – один из ключевых для здравоохранения приоритетов. «Тема актуальная и для края, и всей страны. Вы знаете, что эту задачу ставил президент в своем ежегодном послании. Сегодня речь идет о реализации общенациональной программы по борьбе с онкологией. Самое важное – выстроить современную комплексную систему – от ранней диагностики до эффективного лечения».
Перед краевыми властями стоит задача по ускорению процесса установки диагноза и начала лечения в случае необходимости. Для этого выстраивается трехуровневая система оказания медпомощи.
По словам главного врача онкологического диспансера Максима Мезенцева, самое главное в борьбе с онкологией – как можно раньше ее выявить и начать лечение. «В Пермском крае каждое пятое онкозаболевание диагностируется на запущенной стадии. Поэтому нужно как можно раньше выявить онкологию и начинать лечение. Большую роль в этом вопросе играет первичное звено. Врачи, работающие здесь, должны как можно раньше заподозрить заболевание и направить пациента в специализированную поликлинику», – подчеркнул главврач.
Также Максим Мезенцев добавил, что онкология – на втором месте по причинам смертности в Пермском крае. Цель новой системы работы онкологической службы — добиться, чтобы в течение двух недель с момента первого обращения можно было подтвердить (или опровергнуть) подозрение на онкологию и в течение 16 дней начать лечение в стационаре.
Для усиления 3 уровня, краевого онкологического центра, будет развиваться исследовательская лаборатория, планируется приобрести современное оборудование и в 2021 году построить консультативную поликлинику. Конкурс на проектирование онкополиклиники предполагается объявить до конца текущего года.
Большое внимание будет уделено подготовке кадров. В регионе предполагается организовать переподготовку врачей, подготовку «целевиков» и развивать наставничество.
Также глава региона осмотрел прилегающую к онкодиспансеру территорию – поручение по расширению парковки, данное по итогам прошлого визита, выполнено. Теперь у медучреждения предусмотрено 120 машиномест.
© «Вечерние Ведомости»
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