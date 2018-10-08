Уровень заболеваемости гриппом в Прикамье сократился в 40 раз за последние 10 лет

17:44 | 10.10.2018

Сегодня, 10 октября, на заседании правительства рассмотрели вопрос о профилактике инфекционных заболеваний.



Губернатор Прикамья Максим Решетников обозначил, что на данный момент в регионе привиты более 1 млн человек. «С каждым годом число жителей, которые делают профилактические прививки, растет, — отметил глава региона. — Частично вакцинация финансируется из федерального бюджета, частично – из краевого. В этом году на приобретение прививок край направил свыше 186 млн рублей. Плюс из федерального бюджета получили вакцины на сумму 174 млн рублей».



По информации и.о. министра здравоохранения Прикамья Шамиля Биктаева, традиционно «популярностью» пользуется вакцина от гриппа. В планах ведомства на этот год привить от гриппа более 1,2 млн человек. Делается это бесплатно по полису обязательного медицинского страхования в прививочных кабинетах поликлиник. По словам Шамиля Биктаева, традиционно самым действенным способом профилактики является вакцинация.



«В целом, эффективность прививок от гриппа более чем ощутимая – за последние 10 лет уровень заболеваемости в Пермском крае сократился в 40 раз, — отметил в своем выступлении и.о. министра здравоохранения Пермского края Шамиль Биктаев. – Ежегодно взрослые жители нашего региона имеют возможность привиться от 17 различных заболеваний, дети – от 13 инфекций. По данным на 1 октября, план по вакцинации выполнен на 65-72% в зависимости от заболевания, от которого делается прививка».



Также и.о. министра отметил, что регион находится в зоне риска по заболеваемости клещевым энцефалитом и вирусным гепатитом А. Для информирования жителей ведется системная разъяснительная работа. Для более эффективной работы по этому направлению, по мнению главы ведомства, нужно дать доступ к информации о вакцинации пациентов врачам-терапевтам в информационно-аналитической подсистеме «Промед».



Глава региона Максим Решетников эту идею поддержал и дал соответствующее поручение профильным министерствам. Губернатор добавил, что к информированию жителей также могут подключиться отделения и филиалы МФЦ. Там есть техническая возможность в автоматическом режиме напоминать жителям о необходимости поставить прививки.



Говоря о формировании приверженности населения к иммунопрофилактике сезонных инфекций, руководитель Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Виталий Костарев подчеркнул, что растет доля непривитых детей по причине отказа родителей от вакцинации. Вместе с тем, вакцинация – приоритет государственной политики, для реализации которой необходимо объединение федеральных, региональных властей, общественных институтов.



«Мы видим необходимость более широкого распространения информации. Предлагаем внести раздел «о прививках» в электронную медицинскую карту системы «Промед», информировать население через государственные электронные сервисы, например, сайт «Госуслуги». Организовать рассылку СМС-сообщений, постоянное онлайн-консультирование на сайте министерства здравоохранения», — подытожил Виталий Костарев.



Также руководитель регионального Роспотребнадзора подчеркнул, что и работодатели должны быть заинтересованы в профилактике инфекционных заболеваний среди сотрудников и проводить прививочные кампании за счет финансовых средств предприятий.