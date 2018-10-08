Пермяков приглашают на автоквест «Метро 2033»

17:33 | 10.10.2018

В эту пятницу, 12 октября, на территории Мотовилихинского района Перми пройдет пятый, юбилейный автомобильный квест среди молодежи. К участию в увлекательном путешествии приглашаются все желающие.



Автоквесты на территории Мотовилихи проводятся с 2016 года. В них принимали участие команды предприятий и организаций из разных районов города. В этот раз мероприятие будет проведено по мотивам романа Дмитрия Глуховского «Метро 2033».



Квест обещает быть интересным, в него будут включены новые необычные задания, включая дополнительные — бонусы, которые могут вывести команду в победители.



Традиционно в 20:00 на площадке ООО «СВАН» (улица Уральская, 76) для команд-участников пройдет инструктаж, где также будет объявлено общее задание квеста. Затем всем будут даны индивидуальные задания, в которых необходимо будет угадать зашифрованное место Мотовилихинского района, прибыть на своих машинах на объект назначения как можно быстрее, получить там следующую загадку и подсказку к общему заданию. Чтобы одержать победу, команда должна будет ответить на главный вопрос квеста, который озвучивается на открытии. Для верного ответа команде нужно выполнить все задания.



Для участия необходимо направить заявку на электронную почту fondmolodost@mail.ru.



Организатором автоквеста выступает фонд «Молодость» при поддержке отдела по культуре, спорту и молодежной политике администрации Мотовилихинского района Перми.



Дополнительную информацию можно узнать по телефону 8-992-239-09-28 (представитель фонда «Молодость» Юлия Залазаева).