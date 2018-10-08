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Пермь: новости дня


16:14 | 10.10.2018

Достижения Перми отмечены на международном Конгрессе местных властей Евразии

Делегация Перми вернулась из Чебоксар, где с 5 по 7 октября проходил Конгресс местных властей Евразии. Для участия в авторитетном международном мероприятии в Чувашскую Республику съехались более 100 мэров и представителей городов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. На конгресс приехали гости из Казахстана, Монголии, Турции, ЮАР, Испании, Армении, Таджикистана, Киргизии, Абхазии, Украины.

Участники обсудили ключевые вопросы достижения целей устойчивого развития муниципальных образований Евразийского региона, главный из которых - роль культуры в этом процессе.

В рамках Конгресса состоялась генеральная отчетно-выборная сессия Евразийского регионального отделения Всемирной организации «Объединенные города и местные власти». Глава города Перми Дмитрий Самойлов вновь избран в состав Совета Евразийского отделения и будет представлять город Пермь в руководстве Всемирной организации до 2021 года. Глава Перми награжден благодарностью комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера «за значительный вклад в развитие местного самоуправления и межмуниципального сотрудничества в Российской Федерации».

Отдельно были отмечены достижения города Перми в текущем году: первое место в номинации «Общественная дипломатия – эффективное муниципальное управление» в ходе международного форума лучших муниципальных практик, организованного Союзом российских городов в апреле 2018 года в г. Бишкеке (Киргизия); первое место в Рейтинге международной активности городов среди городов с населением более одного миллиона человек, организованном Евразийским региональным отделением ОГМВ, с вручением диплома в декабре 2017 года в г. Ханчжоу (Китай).

В ходе мероприятий состоялось и общее собрание членов Ассоциации городов Поволжья.

Ключевым вопросом встречи участников Ассоциации стала организация работы городского общественного транспорта.

Общение представителей муниципалитетов показало, что при решении транспортного вопроса все они сталкиваются с похожими проблемами. Участники дискуссии затронули и такой злободневный вопрос, как сохранение льготного проезда для отдельных категорий пассажиров – так, как это делает город Казань. Муниципалитету этот вопрос решить не под силу, необходима поддержка региональных властей. На рынке пассажирских перевозок наблюдается тенденция увеличения доли коммерческих перевозчиков. И если в городах Чебоксары, Казань, Ижевск, Самара, Киров, Волгоград, Уфа, Саранск большую часть пассажирских перевозок по-прежнему выполняют муниципальные предприятия, то в Перми, Саратове, Оренбурге, Пензе, Астрахани лидирует коммерческий транспорт.

© «Вечерние Ведомости»

 


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