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15:09 | 10.10.2018
Губернатор встретился с профсоюзным активом Прикамья
Губернатор рассказал об основных приоритетах бюджета края на 2019–2021 годы. Тема была особенно актуальной, учитывая большой интерес профорганизаций к защите позиций социального государства — в ближайшие годы финансирование социальных статей из краевой казны увеличится.
Максим Решетников рассказал об условиях, в которых формируется бюджет. «В целом нам удалось совместить основные задачи по развитию края и социальную поддержку. С одной стороны, бюджет у нас остался социально направленным: мы увеличиваем финансирование по основным социальным статьям. 70 % расходной части бюджета составляет именно «социалка». Наш бюджет продолжает оставаться бюджетом развития. Здесь мы имеем в виду все наши стройки, капитальные ремонты, программы по переселению из ветхого и аварийного жилья и многое другое. Если в 2016 году на развитие мы направляли 9 млрд рублей, то в 2019 году — 25 млрд рублей. Это существенное увеличение финансирования, и мы продолжим строить школы, детские сады, поликлиники, чтобы повысить качество жизни в регионе», — обозначил губернатор.
Важная часть краевого бюджета — межбюджетная политика. На финансовую поддержку муниципалитетов проектом бюджета на 2019 год предусмотрено 18,5 млрд рублей — это 15 % от общего объема расходной части бюджета. По сравнению с 2016 годом объем финансовой поддержки муниципалитетов увеличен почти в 1,5 раза.
О некоторых мероприятиях, запланированных на ближайшую трехлетку, губернатор рассказал, отвечая на вопросы представителей профсоюзных организаций.
В частности, профсоюзных активистов интересует будущее «Мотовилихинских заводов». Глава региона обозначил, что сейчас «Ростех» выкупил все долги перед банком «Россия», они переведены на дочернюю структуру «Ростеха». Профильный зампред краевого правительства Алексей Чибисов добавил, что сейчас «Мотовилиха», «Камасталь», «Гражданское машиностроение» активно наращивают производство. В 2019 году, по информации руководства предприятий, объемы производства должны вырасти на 20 %.
Еще один вопрос касался дальнейшей судьбы Универсального дворца спорта «Молот». Губернатор Максим Решетников отметил, что в планах региональных властей перевести УДС «Молот», а также манеж «Спартак» в краевую собственность. Это позволит грамотно организовать работу спортивных объектов, наполнить их мероприятиями и создать условия для развития детских спортивных секций.
Представители профактива также задали вопрос о получении многодетными семьями земельных участков. По словам губернатора, ситуация здесь действительно непростая. Часть земельных участков не оснащены коммунальными сетями, «сетевики», в свою очередь, говорят о нецелесообразности проведения коммуникаций, так как участки не застраиваются, а выставляются на продажу. Сейчас по инициативе муниципалитетов органам местного самоуправления дано право уходить от направления натуральных льгот к иным формам, в том числе компенсационным. Муниципалитеты в рамках своих полномочий будут этот вопрос решать.
Интересовались представители профсоюзных организаций обеспечением социальной инфраструктурой строящегося микрорайона Вышка-2. Губернатор обозначил, что региональные власти ведут активную работу с застройщиками, обязуя их обеспечивать будущих новоселов объектами социальной инфраструктуры. Министр образования и науки Раиса Кассина пояснила, что именно в этом микрорайоне сейчас ведется ремонт техникума и запланировано строительство детского сада.
По озвученным профсоюзными лидерами вопросам губернатор дал соответствующие поручения профильным ведомствам.
© «Вечерние Ведомости»
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