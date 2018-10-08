Краевой МФЦ повышает эффективность и расширяет филиальную сеть

15:00 | 10.10.2018

Сегодня, 10 октября, на заседании правительства Пермского края обсудили расширение перечня услуг, предоставляемых жителям Пермского края в региональном многофункциональном центре (МФЦ).



Как отметил губернатор Пермского края Максим Решетников, на территории региона сейчас работает 53 филиала и 215 подразделений МФЦ. Они охватывают почти 98 % всего населения в крае. С каждым годом расширяется не только сама филиальная сеть, но и перечень услуг, которые предоставляют многофункциональные центры — и для частных лиц, и для бизнеса.



По словам главы региона, главный показатель эффективной работы регионального МФЦ — увеличение числа жителей, которые решают вопросы через многофункциональный центр. «Как результат — видим, что все больше жителей пользуются услугами МФЦ. С начала 2018 года в отделения МФЦ обратились 2 млн 203 тыс. посетителей, число которых по сравнению с 2017 годом выросло на 33 %, — отметил глава региона. — Важно, что при увеличении услуг сокращается время ожидания в очередях. Еще полтора года назад среднее время было 24 минуты. Сейчас — 6,5 минуты».



По информации МФЦ, отделения и филиалы ежедневно принимают порядка 12 тысяч человек. По прогнозу, к концу года краевой МФЦ примет в общей сложности около 3 млн человек. Этот показатель на треть больше прошлогоднего.



В своем докладе руководитель «Пермского краевого многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» Алик Башаев рассказал о планах развития МФЦ.



«Повышение качества оказания услуг — так можно охарактеризовать основной вектор деятельности МФЦ Пермского края в 2018 году. Внедрены новые, востребованные населением услуги, созданы офисы на базе кредитных и иных коммерческих организаций, открыты дополнительные окна в действующих филиалах, в том числе с самой высокой посещаемостью — в отделении «Центральный-2» на ул. Куйбышева, 9, оборудовано 6 рабочих мест. В течение года проводился анализ нагрузки на персонал, внедрена новая система оплаты труда, напрямую зависящая от количества и качества предоставляемых сотрудником услуг», — заявил руководитель регионального МФЦ.



В 2018–2019 гг. планируется открыть 21 окно предоставления услуг. Новые рабочие места появятся в ныне действующих филиалах: «Соликамский-2», «Чусовской», «Лысьвенский», «Осинский», «Нытвенский». В том числе в первом квартале 2019 года в Березниках распахнет свои двери для посетителей третий по счету филиал на 10 окон обслуживания. МФЦ разместится на первом этаже одной из новостроек микрорайона Любимов.



В этом году для удобства юридических лиц и снижения потока заявителей в основных филиалах г. Перми окна МФЦ открыты на площадках кредитных и коммерческих организаций: «УралСиб», «Урал ФД», «Банк Москвы», «Сбербанк», в офисе городского центра недвижимости «Альфа». До конца года предполагается открыть еще три окна МФЦ в березниковских отделениях «Почта Банка» и «Газпромбанка».



Пермский край одним из первых регионов страны реализовал совместный сервис МФЦ и Фонда капремонта. По словам генерального директора Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае Дмитрия Баранова, опыт уже успели оценить коллеги из соседних регионов. Сейчас в МФЦ предоставляется пять сервисов, связанных с деятельностью Фонда, в общей сложности по ним обратились более 7,5 тысячи человек.



По итогам рассмотрения вопроса губернатор дал поручение региональному МФЦ сохранять такие высокие темпы развития. Кроме того, министерству информационного развития и связи Пермского края губернатор поручил рассмотреть возможности устранения «лишних» обращений жителей в МФЦ — это касается случаев, когда информация об имуществе жителя должна быть передана из одного ведомства в другое. По словам губернатора, это нужно постепенно перевести в автоматический режим. Также важно предусмотреть получение информации по жилищно-коммунальным услугам в МФЦ, а в перспективе — персонально каждому жителю на электронную почту.



Напомним, с 1 октября во всех региональных МФЦ можно не только оформить заявку на получение российского и загранпаспорта, но и получить готовый документ. Ранее такая возможность была реализована в четырех пермских и в одном из березниковских МФЦ.



Получить паспорт с отметкой о месте жительства теперь также возможно в любом отделении многофункционального центра. Ранее специалисты МФЦ только принимали заявления от граждан о постановке на регистрационный учет. За получением документа с соответствующей печатью приходилось идти в миграционную службу. Теперь паспорта будут доставляться в МФЦ.



Также расширяются возможности по получению водительских удостоверений. В 2018 году услугу начали предоставлять специалисты филиалов «Индустриальный-2» (г. Пермь), «Кировский-3» (г. Пермь), «Мотовилихинский» (г. Пермь) и «Березниковский» (г. Березники). До конца 2018 года планируется начать прием заявлений и выдачу готовых водительских удостоверений во всех филиалах МФЦ, расположенных на территории краевой столицы (8 отделений).



Среди жителей Пермского края наиболее популярными и востребованными услугами являются услуги в сфере регистрации недвижимости: с начала 2018 года филиалами МФЦ принято почти 469 тысяч пакетов документов, что составляет 39,3 % от общего количества оказанных учреждением услуг.



Также у граждан популярны услуги Министерства внутренних дел РФ (регистрационный учет по месту жительства и получение российских паспортов) — 133,5 тысячи принятых пакетов документов, Управления Пенсионного фонда РФ по Пермскому краю (информирование о состоянии индивидуальных лицевых счетов) — более 50 тысяч оказанных услуг, услуга по регистрации на Едином портале государственных и муниципальных услуг — более 85 тысяч услуг и др.