В Пермском крае сократилось число пожаров на производственных объектах и на транспорте

14:45 | 10.10.2018

Сегодня, 10 октября, на заседании правительства Пермского края обсудили меры пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период 2018–2019 годов.



Как отметил губернатор Пермского края Максим Решетников, с начала 2018 года на территории Пермского края зарегистрировано более 1,6 тысячи пожаров. Это больше показателя прошлого года на 9,2 %. Наибольшее количество возгораний происходит в жилом секторе. При этом меньше пожаров стало на производственных объектах (-13,7 %) и на транспорте (-16,3 %).



«Очевидно, что вопрос пожарной безопасности остается актуальным, поэтому вместе со специалистами краевого управления МЧС разработали дополнительный комплекс мер по усилению пожарной безопасности в территориях края — на осенне-зимний период, — подчеркнул глава региона. — Также весной я давал поручение по проведению обхода частного жилого сектора. Сегодня хочу услышать о результатах осмотра домов».



В своем докладе министр территориальной безопасности Андрей Ковтун подчеркнул, что чаще всего возгорания происходят из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования (39 %) и вследствие неосторожного обращения с огнем (32 %).



«За полгода нами совместно с МЧС совершен обход порядка 90 % частного жилого сектора. Везде проведены разъяснительные работы с жителями. Помимо этого, ведется комплексная работа с главами муниципальных районов и городских округов: в рабочем порядке решаются вопросы по предупреждению пожаров в территориях края. За последние три месяца удалось стабилизировать ситуацию и создать условия для нормализации обстановки с пожарами и последствиями от них», — доложил министр.



Важную роль в обеспечении пожарной безопасности играет исправность газового оборудования в многоквартирных домах. По информации начальника Инспекции госжилнадзора Александра Евсюкова, на территории региона проведена проверка всех газифицированных многоквартирных домов. Их в Прикамье более 12,6 тысячи. «По итогам проверки была приостановлена подача газа в 110 домов на территории региона. В настоящее время подача газа возобновлена в 108 из них, — пояснил руководитель ИГЖН. — В два многоквартирных дома, расположенных в Кизеле, подача газа пока не возобновлена. Специалисты не получили доступ в жилые помещения для проведения проверок газового оборудования. Подача газа прекращена до выявления причин и устранения нарушений. Специализированной организацией принимаются меры для установления местонахождения жителей и обеспечения доступа в жилые помещения. Оба дома находятся на контроле Инспекции».



По итогам рассмотрения вопроса губернатор подчеркнул, что безопасность жителей края — ключевая задача, которая стоит перед региональными властями. Поэтому профильное ведомство, органы местного самоуправления совместно с Инспекцией госжилнадзора должны вести непрерывную работу по информированию жителей.