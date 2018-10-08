Завтра в Перми городская и районные прокуратуры проведут прямые линии по вопросам отопления

12:30 | 10.10.2018

11 октября с 09:00 до 12:00 будут приниматься звонки от граждан по вопросам начала отопительного сезона.



Прием звонков от граждан по вопросам отсутствия запуска (подачи) теплоносителя в многоквартирном доме, ненормативного температурного режима в жилом помещении, бездействия управляющей организации в части регулировки гидравлического режима системы теплоснабжения и теплопотребления будет осуществляться по следующим телефонам:



- прокуратура Ленинского района Перми – тел. 212-94-17;

- прокуратура Орджоникидзевского района Перми – тел. 275-10-20;

- прокуратура Кировского района Перми – тел. 283-80-34;

- прокуратура Свердловского района Перми – тел. 244-37-66;

- прокуратура Дзержинского района Перми – тел. 246-61-59;

- прокуратура Индустриального района Перми – тел. 228-08-26;

- прокуратура Мотовилихинского района Перми – тел. 267-50-25;

- прокуратура Перми – тел. 217-51-29.