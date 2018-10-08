В Перми состоится «Теплый забег»

12:26 | 10.10.2018

На территории Пермского университета 11 ноября пройдет ежегодная благотворительная акция «Теплый забег». Участники забега делятся своим теплом с детьми, нуждающимися в помощи, — благотворительные стартовые взносы направляются в поддержку подопечных фонда «Дедморозим». В этом году, приняв участие в «Теплом забеге», можно помочь также пальме Генкеля — старейшему экспонату Ботанического сада и единственной живой свидетельнице создания Пермского университета.



В кампусе Пермского университета разместится стартовый городок с уличной едой, сценой и площадкой для разминки. Круговая трасса для забега пройдет по всей территории университета. Для бегунов предложены три дистанции: 7 км (для мужчин и женщин, юношей и девушек от 16 лет), 3 км (для мужчин и женщин, юношей и девушек от 11 лет) и детский забег 600 м (для детей от 0 до 10 лет и их сопровождающих). Участие можно принять и в командном забеге. Внутри корпусов можно будет переодеться, поесть, согреться и оставить детей под присмотром в детском пространстве.



Помочь пальме во время забега можно несколькими способами. Например, став частью команды «Пальмы Генкеля» — 30 человек с отличительными знаками Ботсада, которые пробегут 3 километра. Стоимость слота в команде «Пальмы Генкеля» — 500 рублей. Все вырученные средства будут направлены на развитие Ботанического сада ПГНИУ.



«Пальма переросла свой дом: верхние листья могут повредить стеклянную крышу, поэтому оранжерее требуется реконструкция. Мы собираем тропическую команду, которая готова поделиться своим теплом с нашей пальмой. В качестве благодарности участники забега получат памятные сувениры из Ботсада и приглашения на мероприятия благотворительного марафона событий «Пальмовая ветвь», — рассказала специалист отдела партнерских отношений ПГНИУ Валентина Паршакова.



Зарегистрироваться в команду «Пальмы Генкеля» можно здесь: botanicheskiy-sad-pg.timepad.ru/event/828212, а внести благотворительный платеж — на сайте университета: psu.ru/universitet/endowment-psu/vnesti-svoj-vklad/vnesti-pozhertvovanie-on-line.



Еще один способ помочь пальме — при регистрации на «Теплый забег» выбрать дополнительную опцию «Пальмовый брелок». Поддержав таким образом Ботанический сад, вы будете приглашены на обзорную экскурсию и получите памятный брелок «Пальмовая ветвь», сделанный из отцветших черешков пальмы.



В этот день в Ботаническом саду с 11:00 до 15:00 для участников забега и болельщиков будут проходить благотворительные обзорные экскурсии. Все вырученные средства будут направлены в Фонд целевого капитала на развитие Ботсада ПГНИУ.



«Теплый забег» организует фонд помощи детям «Дедморозим» и общественное движение «Первое Пермское Беговое» при поддержке Пермского университета.