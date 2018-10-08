Подпишись на МК-Урал
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Пермь: новости дня


12:26 | 10.10.2018

В Перми состоится «Теплый забег»

На территории Пермского университета 11 ноября пройдет ежегодная благотворительная акция «Теплый забег». Участники забега делятся своим теплом с детьми, нуждающимися в помощи, — благотворительные стартовые взносы направляются в поддержку подопечных фонда «Дедморозим». В этом году, приняв участие в «Теплом забеге», можно помочь также пальме Генкеля — старейшему экспонату Ботанического сада и единственной живой свидетельнице создания Пермского университета.

В кампусе Пермского университета разместится стартовый городок с уличной едой, сценой и площадкой для разминки. Круговая трасса для забега пройдет по всей территории университета. Для бегунов предложены три дистанции: 7 км (для мужчин и женщин, юношей и девушек от 16 лет), 3 км (для мужчин и женщин, юношей и девушек от 11 лет) и детский забег 600 м (для детей от 0 до 10 лет и их сопровождающих). Участие можно принять и в командном забеге. Внутри корпусов можно будет переодеться, поесть, согреться и оставить детей под присмотром в детском пространстве.

Помочь пальме во время забега можно несколькими способами. Например, став частью команды «Пальмы Генкеля» — 30 человек с отличительными знаками Ботсада, которые пробегут 3 километра. Стоимость слота в команде «Пальмы Генкеля» — 500 рублей. Все вырученные средства будут направлены на развитие Ботанического сада ПГНИУ.

«Пальма переросла свой дом: верхние листья могут повредить стеклянную крышу, поэтому оранжерее требуется реконструкция. Мы собираем тропическую команду, которая готова поделиться своим теплом с нашей пальмой. В качестве благодарности участники забега получат памятные сувениры из Ботсада и приглашения на мероприятия благотворительного марафона событий «Пальмовая ветвь», — рассказала специалист отдела партнерских отношений ПГНИУ Валентина Паршакова.

Зарегистрироваться в команду «Пальмы Генкеля» можно здесь: botanicheskiy-sad-pg.timepad.ru/event/828212, а внести благотворительный платеж — на сайте университета: psu.ru/universitet/endowment-psu/vnesti-svoj-vklad/vnesti-pozhertvovanie-on-line.

Еще один способ помочь пальме — при регистрации на «Теплый забег» выбрать дополнительную опцию «Пальмовый брелок». Поддержав таким образом Ботанический сад, вы будете приглашены на обзорную экскурсию и получите памятный брелок «Пальмовая ветвь», сделанный из отцветших черешков пальмы.

В этот день в Ботаническом саду с 11:00 до 15:00 для участников забега и болельщиков будут проходить благотворительные обзорные экскурсии. Все вырученные средства будут направлены в Фонд целевого капитала на развитие Ботсада ПГНИУ.

«Теплый забег» организует фонд помощи детям «Дедморозим» и общественное движение «Первое Пермское Беговое» при поддержке Пермского университета.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог




Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

15:00 | 10.10.2018
Краевой МФЦ повышает эффективность и расширяет филиальную сеть

14:47 | 10.10.2018
Екатеринбуржца осудили за использование поддельной упаковки лекарственных препаратов

14:45 | 10.10.2018
В Пермском крае сократилось число пожаров на производственных объектах и на транспорте

14:30 | 10.10.2018
Южноуральцы получат гранты на благоустройство с учетом уже выполненных работ

14:20 | 10.10.2018
Сергей Карякин выиграл десятый этап Кубка мира по ралли-рейдам в Марокко

14:20 | 10.10.2018
Двух сотрудников УФСИН Зауралья поймали на покупке наркотиков

13:50 | 10.10.2018
В Каменске-Уральском из-за кишечной палочки закрыли кулинарию

13:29 | 10.10.2018
Избил вешалкой и задушил: житель Нижней Туры признан виновным в убийстве мужчины

13:13 | 10.10.2018
Внеочередное заседание Екатеринбургской думы состоится 16 октября

12:56 | 10.10.2018
На Урале изменили приговор виновнику ДТП, в котором пострадала 7-летняя девочка

12:30 | 10.10.2018
Завтра в Перми городская и районные прокуратуры проведут прямые линии по вопросам отопления

12:26 | 10.10.2018
В Перми состоится «Теплый забег»

12:19 | 10.10.2018
В Новой Ляле женщина-опекун растратила 92 тысячи рублей детских пособий

12:04 | 10.10.2018
В пятницу в Прикамье пройдет прямая линия, посвященная осеннему призыву в армию

11:58 | 10.10.2018
План по капремонту в Свердловской области выполнен на 92 %

11:44 | 10.10.2018
В Свердловской области создан инновационный центр обучения детей ПДД

11:43 | 10.10.2018
В Курганской области мотоциклист погиб после столкновения с BMW Х5

11:34 | 10.10.2018
Новый губернатор Зауралья встретился со своей учительницей: «До сих пор помнит, за какой партой я сидел»

11:15 | 10.10.2018
В краснотурьинской колонии открыли кафе для заключенных

10:54 | 10.10.2018
«Если кто его увидит, поймайте и верните домой»: жительница Краснотурьинска разыскивает своего оленя

10:28 | 10.10.2018
Екатеринбургский фотограф Василий Яковлев победил в международном конкурсе

10:11 | 10.10.2018
Минздрав: в Свердловской области снижается уровень алкоголизма

09:50 | 10.10.2018
У свердловчанина за долги по налогам арестовали BMW

09:35 | 10.10.2018
Пропавшего в Екатеринбурге тренера нашли мертвым

09:18 | 10.10.2018
Минувшей ночью в Екатеринбурге горели два автомобиля

09.10.2018

22:53 | 9.10.2018
Модный бутик Louis Vuitton прекращает работу в Екатеринбурге

22:21 | 9.10.2018
Высший разум: в Екатеринбурге сняли асфальт, который уложили два дня назад

21:49 | 9.10.2018
Рейд по просрочкам снова в деле: в Екатеринбурге универсам на Уралмаше проверили на чистоплотность

21:23 | 9.10.2018
В Омске нашли мальчика из Екатеринбурга, который после ссоры с бабушкой уехал на товарняке во Владивосток

19:57 | 9.10.2018
В Пермском крае завершен капитальный ремонт важной транзитной трассы

18:46 | 9.10.2018
В Екатеринбурге из-за возгорания на кровле лицея эвакуировали более 200 школьников

18:26 | 9.10.2018
В Екатеринбурге проходят съемки документального фильма о царских слугах

18:26 | 9.10.2018
В этом году еще в 55 населенных пунктах Прикамья появится интернет

18:00 | 9.10.2018
Суд вновь отказал РПЦ в передаче зданий трех колледжей в Екатеринбурге

17:45 | 9.10.2018
На старт фестиваля скандинавской ходьбы в Перми выйдут полторы тысячи участников

17:20 | 9.10.2018
Сотрудник бюро Интерпола найден мертвым в Екатеринбурге. СКР проводит проверку

17:17 | 9.10.2018
В Кургане за месяц подорожали огурцы, помидоры, молочка и рис

17:11 | 9.10.2018
В Перми на экотропе «Липовая гора» высажены молодые деревца

16:58 | 9.10.2018
Пермская молодежь включилась в продвижение туристического потенциала региона

16:57 | 9.10.2018
Уральца, устроившего резню в деревне Гора, приговорили к пожизненному лишению свободы

16:49 | 9.10.2018
В Перми отремонтирована дорога на Новые Ляды

16:40 | 9.10.2018
В этом году пермский департамент градостроительства и архитектуры согласовал 405 колерных паспортов

16:29 | 9.10.2018
Территорию парка «Река Чусовая» расширят на 19 тысяч гектаров

16:07 | 9.10.2018
На въезде в центр Екатеринбурга формируется громадная пробка из-за ДТП

15:54 | 9.10.2018
Невменяемый екатеринбуржец обвиняется в серии разбойных нападений

15:53 | 9.10.2018
Шумков отправил закон о прожиточном минимуме пенсионеров Зауралья на доработку, не поверив в статистику

15:40 | 9.10.2018
Директор департамента ЖКХ Кургана проведет прямую линию по вопросам запуска тепла

15:23 | 9.10.2018
Вынесен приговор директору компании-застройщика ЖК «Кольцовский», присвоившему деньги пайщиков

14:59 | 9.10.2018
20-летний уралец, вытолкнувший знакомого из окна, приговорен к шести годам строгого режима

14:57 | 9.10.2018
В столице Прикамья ведется поадресная работа по подключению домов к отоплению


Мы в соцсетях





Архив
«    Октябрь      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 


 