В пятницу в Прикамье пройдет прямая линия, посвященная осеннему призыву в армию

12:04 | 10.10.2018

12 октября в приемной Президента Российской Федерации в Пермском крае пройдет прямая телефонная линия, посвященная стартовавшему 1 октября осеннему призыву в Вооруженные Силы Российской Федерации.



Звонить на прямую линию можно с 11:00 до 12:00 по телефону 8 (342) 217-68-90 по всем возникающим вопросам по призыву, о прохождении призывной медицинской комиссии, об отсрочках, службе по контракту.



Также принимаются вопросы и жалобы от родственников военнослужащих, проходящих срочную службу в армии.



В работе прямой линии примут участие представители Военного комиссариата Пермского края, сотрудники призывной медицинской комиссии, Военной прокуратуры Пермского гарнизона и Пермского краевого отделения Комитета солдатских матерей.