В Пермском крае завершен капитальный ремонт важной транзитной трассы

19:57 | 9.10.2018

Завершен капитальный ремонт участка региональной автомобильной дороги Кукуштан — Чайковский. Работы на 15 км трассы проводились в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги», сообщает министерство транспорта Пермского края.



Дорога Кукуштан — Чайковский является важным стратегическим объектом инфраструктуры региона, она связывает Пермский край и Удмуртию. Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников подчеркивал эффективность федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Благодаря ему в прошлом году в регионе удалось привести в порядок 142 км дорог в пределах пермской агломерации, ликвидировать 137 аварийных участков.



В ходе капитального ремонта подрядчик заменил асфальтовое покрытие, восстановил существующие заездные карманы, остановочные и посадочные площадки на автобусных остановках, провел ремонт бордюров возле населенных пунктов Столбово, Нижний Пальник, Челяба.



Дорога стала безопаснее не только по качеству полотна — был произведен демонтаж барьерного ограждения, непригодного для дальнейшего использования. Также заменен автопавильон в районе остановочного пункта Нижний Пальник, что уже оценили местные жители — новый павильон комфортнее предыдущего.



Приемочная комиссия, состоящая из специалистов министерства транспорта Пермского края, ФКУ Упрдор «Прикамье» и общественного инспектора при Общественной палате края Даниила Бахарева, приняла объект без замечаний, акт приемки подписан.



Напомним, в ближайшие три года в Прикамье планируется построить и реконструировать 44,5 км дорог и 878,5 погонного метра мостов. Помимо реконструкции шоссе Космонавтов, в 2018 году будут продолжены работы на трассе Березники — Соликамск, обходе Чусового, Восточном обходе г. Перми, обходе п. Куеда, дорогах Полазна — Чусовой и Частые — Бабка.



Всего в 2018 году на реализацию дорожно-хозяйственной деятельности из Дорожного фонда Прикамья будет направлено 13,2 млрд рублей (с учетом поправок, принятых Законодательным собранием Пермского края). Беспрецедентная сумма в 12 млрд рублей была направлена на дорожную инфраструктуру в 2017 году. За счет этих средств сокращается недоинвестированность отрасли, сформировавшаяся в предыдущие годы.



Кроме того, проект бюджета Пермского края предполагает, что расходы дорожного фонда в 2019 году составят 12,4 млрд рублей.