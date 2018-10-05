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19:57 | 9.10.2018
В Пермском крае завершен капитальный ремонт важной транзитной трассы
Дорога Кукуштан — Чайковский является важным стратегическим объектом инфраструктуры региона, она связывает Пермский край и Удмуртию. Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников подчеркивал эффективность федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Благодаря ему в прошлом году в регионе удалось привести в порядок 142 км дорог в пределах пермской агломерации, ликвидировать 137 аварийных участков.
В ходе капитального ремонта подрядчик заменил асфальтовое покрытие, восстановил существующие заездные карманы, остановочные и посадочные площадки на автобусных остановках, провел ремонт бордюров возле населенных пунктов Столбово, Нижний Пальник, Челяба.
Дорога стала безопаснее не только по качеству полотна — был произведен демонтаж барьерного ограждения, непригодного для дальнейшего использования. Также заменен автопавильон в районе остановочного пункта Нижний Пальник, что уже оценили местные жители — новый павильон комфортнее предыдущего.
Приемочная комиссия, состоящая из специалистов министерства транспорта Пермского края, ФКУ Упрдор «Прикамье» и общественного инспектора при Общественной палате края Даниила Бахарева, приняла объект без замечаний, акт приемки подписан.
Напомним, в ближайшие три года в Прикамье планируется построить и реконструировать 44,5 км дорог и 878,5 погонного метра мостов. Помимо реконструкции шоссе Космонавтов, в 2018 году будут продолжены работы на трассе Березники — Соликамск, обходе Чусового, Восточном обходе г. Перми, обходе п. Куеда, дорогах Полазна — Чусовой и Частые — Бабка.
Всего в 2018 году на реализацию дорожно-хозяйственной деятельности из Дорожного фонда Прикамья будет направлено 13,2 млрд рублей (с учетом поправок, принятых Законодательным собранием Пермского края). Беспрецедентная сумма в 12 млрд рублей была направлена на дорожную инфраструктуру в 2017 году. За счет этих средств сокращается недоинвестированность отрасли, сформировавшаяся в предыдущие годы.
Кроме того, проект бюджета Пермского края предполагает, что расходы дорожного фонда в 2019 году составят 12,4 млрд рублей.
© «Вечерние Ведомости»
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