В этом году еще в 55 населенных пунктах Прикамья появится интернет

18:26 | 9.10.2018

До конца 2018 года еще 55 населенных пунктов Пермского края с численностью жителей от 250 до 500 человек будут подключены к сети интернет. Всего оптико-волоконные линии связи и точки доступа к сети интернет заработают в 305 населенных пунктах Пермского края с численностью жителей от 250 до 500 человек.



Отметим, одной из ключевых задач краевых властей является обеспечение до 95% населения Прикамья сотовой связью и интернетом. Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников обозначал, что «обеспечение отдаленных деревень и сел края широкополосным доступом в интернет и бесперебойной мобильной связью, развитие интернета и связи – важные составляющие комфортной жизни людей в родном крае».



По словам министра информационного развития и связи Игоря Никитина, для реализации поставленной задачи в Прикамье взят высокий темп и развернуто масштабное строительство.



Директор пермского филиала МТС Оксана Кайгородова рассказала, что компания также делает акцент на развитие цифровых сервисов на всей территории региона как в крупных городах, так и малых населенных пунктах. «Каждый из нас заинтересован в быстрых, комфортных и полезных онлайн-сервисах. Поэтому объем трафика за последний год в целом по краю вырос в три раза по сравнению с предыдущим периодом. Такой рост произошел, в том числе, за счет отдаленных сельских территорий и промышленных центров. Жители привыкают пользоваться мобильными сервисами – госуслугами, онлайн-платежами, социальными сетями и месседжерами», - рассказала Оксана Кайгородова. По ее словам, работы проведены почти в 90 населенных пунктах, в двух из которых - Тюй и Трушники Чернушинского района - мобильная связь и интернет появились впервые.



В рамках государственного контракта с операторами связи министерство информационного развития и связи края запускает проект по развитию мобильной связи в малонаселенных пунктах. В первом квартале следующего года будут построены базовые станции, которые обеспечат связью и скоростным интернетом 4,5 тысячи человек в 17 деревнях и поселках.



Помимо этого, до конца 2020 года планируется обеспечить высокоскоростным интернетом все учреждения социальной инфраструктуры (больницы, ФАПы, школы, учреждения соцзащиты) и создать на базе этих объектов публичных зон Wi-Fi.