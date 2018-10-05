На старт фестиваля скандинавской ходьбы в Перми выйдут полторы тысячи участников

17:45 | 9.10.2018

13 октября впервые в Перми состоится фестиваль скандинавской ходьбы «Большая пермская прогулка». Организаторы представили программу мероприятия.



В 10:20 на стадионе «Локомотив» (улица Боровая, 23) состоится торжественное открытие фестиваля скандинавской ходьбы и общая разминка. В 11:00 будет дан старт на дистанцию 6 км, в 11:10 – на дистанцию 3 км. Всего же с палками по Черняевскому лесу пройдут 1,5 тысячи участников.



Сразу после финиша и традиционного получения медалей все участники смогут в специальном пункте питания бесплатно при предъявлении стартового номера получить по четыре посикунчика: два мясных и два капустных. Для этого к мероприятию напекут 8 тысяч пирожков. К ним будут давать черный чай, а также йогурт с Белогорья от партнера фестиваля - молочной компании.



На этом гастрономические изыски «Большой пермской прогулки» не заканчиваются. По словам организаторов, для всех участников будет приготовлена гречневая каша с мясом. На организацию полевой кухни, по подсчетам, потребуется 128 кг тушенки и 128 кг гречки. После большой физической активности организму нужна значительная углеводная загрузка, а посикунчики и каша – как раз такая еда.



Пока спортсмены будут идти свои дистанции, для зрителей на стадионе «Локомотив» предусмотрена культурная программа с выступлением творческих групп города и мастер-классами от фитнес-центра «Колизей» и коллектива «Зумба Кватро».



Кроме того, в течение всего фестиваля на стадионе будет работать зона ЭКСПО, где желающие смогут приобрести товары для занятий скандинавской ходьбой.



Для тех, кто решил совершить «Большую пермскую прогулку» всей семьей, организаторы приготовили фотоконкурс. Чтобы стать его участником, необходимо будет сделать интересную, красивую фотографию и выставить ее в социальные сети – Facebook, Instagram или ВКонтакте с хэштегом #Пермскаяпрогулка. Обращаем внимание, что страница должна быть открытой, чтобы снимок можно было увидеть. На подведении итогов фестиваля самая дружная, яркая и спортивная семья, по мнению жюри, получит подарок от спонсора.



Церемония награждения начнется в 12:30. Тогда же будут объявлены победители и призеры среди мужчин и женщин на каждой дистанции, а также победители в каждой возрастной группе.



Информация о выдаче стартовых пакетов и палок для тех, у кого нет своих, будет сообщена дополнительно.



Напомним, «Большая пермская прогулка» проходит при поддержке администрации Перми и является мероприятием-спутником Пермского международного марафона.