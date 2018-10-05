Подпишись на МК-Урал
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Пермь: новости дня


17:45 | 9.10.2018

На старт фестиваля скандинавской ходьбы в Перми выйдут полторы тысячи участников

13 октября впервые в Перми состоится фестиваль скандинавской ходьбы «Большая пермская прогулка». Организаторы представили программу мероприятия.

В 10:20 на стадионе «Локомотив» (улица Боровая, 23) состоится торжественное открытие фестиваля скандинавской ходьбы и общая разминка. В 11:00 будет дан старт на дистанцию 6 км, в 11:10 – на дистанцию 3 км. Всего же с палками по Черняевскому лесу пройдут 1,5 тысячи участников.

Сразу после финиша и традиционного получения медалей все участники смогут в специальном пункте питания бесплатно при предъявлении стартового номера получить по четыре посикунчика: два мясных и два капустных. Для этого к мероприятию напекут 8 тысяч пирожков. К ним будут давать черный чай, а также йогурт с Белогорья от партнера фестиваля - молочной компании.

На этом гастрономические изыски «Большой пермской прогулки» не заканчиваются. По словам организаторов, для всех участников будет приготовлена гречневая каша с мясом. На организацию полевой кухни, по подсчетам, потребуется 128 кг тушенки и 128 кг гречки. После большой физической активности организму нужна значительная углеводная загрузка, а посикунчики и каша – как раз такая еда.

Пока спортсмены будут идти свои дистанции, для зрителей на стадионе «Локомотив» предусмотрена культурная программа с выступлением творческих групп города и мастер-классами от фитнес-центра «Колизей» и коллектива «Зумба Кватро».

Кроме того, в течение всего фестиваля на стадионе будет работать зона ЭКСПО, где желающие смогут приобрести товары для занятий скандинавской ходьбой.

Для тех, кто решил совершить «Большую пермскую прогулку» всей семьей, организаторы приготовили фотоконкурс. Чтобы стать его участником, необходимо будет сделать интересную, красивую фотографию и выставить ее в социальные сети – Facebook, Instagram или ВКонтакте с хэштегом #Пермскаяпрогулка. Обращаем внимание, что страница должна быть открытой, чтобы снимок можно было увидеть. На подведении итогов фестиваля самая дружная, яркая и спортивная семья, по мнению жюри, получит подарок от спонсора.

Церемония награждения начнется в 12:30. Тогда же будут объявлены победители и призеры среди мужчин и женщин на каждой дистанции, а также победители в каждой возрастной группе.

Информация о выдаче стартовых пакетов и палок для тех, у кого нет своих, будет сообщена дополнительно.

Напомним, «Большая пермская прогулка» проходит при поддержке администрации Перми и является мероприятием-спутником Пермского международного марафона.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог




Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

18:46 | 9.10.2018
В Екатеринбурге из-за возгорания на кровле лицея эвакуировали более 200 школьников

18:26 | 9.10.2018
В Екатеринбурге проходят съемки документального фильма о царских слугах

18:26 | 9.10.2018
В этом году еще в 55 населенных пунктах Прикамья появится интернет

18:00 | 9.10.2018
Суд вновь отказал РПЦ в передаче зданий трех колледжей в Екатеринбурге

17:45 | 9.10.2018
На старт фестиваля скандинавской ходьбы в Перми выйдут полторы тысячи участников

17:20 | 9.10.2018
Сотрудник бюро Интерпола найден мертвым в Екатеринбурге. СКР проводит проверку

17:17 | 9.10.2018
В Кургане за месяц подорожали огурцы, помидоры, молочка и рис

17:11 | 9.10.2018
В Перми на экотропе «Липовая гора» высажены молодые деревца

16:58 | 9.10.2018
Пермская молодежь включилась в продвижение туристического потенциала региона

16:57 | 9.10.2018
Уральца, устроившего резню в деревне Гора, приговорили к пожизненному лишению свободы

16:49 | 9.10.2018
В Перми отремонтирована дорога на Новые Ляды

16:40 | 9.10.2018
В этом году пермский департамент градостроительства и архитектуры согласовал 405 колерных паспортов

16:29 | 9.10.2018
Территорию парка «Река Чусовая» расширят на 19 тысяч гектаров

16:07 | 9.10.2018
На въезде в центр Екатеринбурга формируется громадная пробка из-за ДТП

15:54 | 9.10.2018
Невменяемый екатеринбуржец обвиняется в серии разбойных нападений

15:53 | 9.10.2018
Шумков отправил закон о прожиточном минимуме пенсионеров Зауралья на доработку, не поверив в статистику

15:40 | 9.10.2018
Директор департамента ЖКХ Кургана проведет прямую линию по вопросам запуска тепла

15:23 | 9.10.2018
Вынесен приговор директору компании-застройщика ЖК «Кольцовский», присвоившему деньги пайщиков

14:59 | 9.10.2018
20-летний уралец, вытолкнувший знакомого из окна, приговорен к шести годам строгого режима

14:57 | 9.10.2018
В столице Прикамья ведется поадресная работа по подключению домов к отоплению

14:32 | 9.10.2018
Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов оштрафовали за загрязнение почвы

14:07 | 9.10.2018
В Екатеринбурге запустили передвижной центр по профилактике детского травматизма

14:00 | 9.10.2018
В Свердловской области пройдут Айтматовские дни

13:52 | 9.10.2018
Некачественным капремонтом в Челябинске заинтересовались депутат и полиция

13:51 | 9.10.2018
Уральские таможенники изъяли полторы тонны безакцизных сигарет

13:25 | 9.10.2018
Депутаты Екатеринбургской думы сорвали заседание

13:24 | 9.10.2018
Жителям Перми помогут оформить землю под гаражами и садовыми участками

12:59 | 9.10.2018
В Екатеринбурге пропал детский тренер. Он вышел выбросить мусор и исчез

12:43 | 9.10.2018
Стобалльники по ЕГЭ выбирают пермские вузы

12:32 | 9.10.2018
В Перми закончен ремонт улиц 25 Октября и Героев Хасана

12:24 | 9.10.2018
Врио губернатора Зауралья открыл страницу в «ВКонтакте». «Прошу жителей региона присылать свои обращения»

12:15 | 9.10.2018
Свердловский бизнесмен из крупной энергокомпании оказался на скамье подсудимых

12:09 | 9.10.2018
Свердловское предприятие восстанавливает еловые леса на берегах реки Чусовой

12:04 | 9.10.2018
В Перми вышел на линию новый автобус № 9т

11:53 | 9.10.2018
Новый мэр Екатеринбурга рассказал, на кого будет равняться в своей работе

11:53 | 9.10.2018
В Прикамье выбрали лучшего универсального специалиста и лучший МФЦ

11:43 | 9.10.2018
Новая лесопожарная техника позволит расширить сеть пожарно-химических станций в Прикамье

11:30 | 9.10.2018
Бывший военный следователь пытается доказать свою невиновность во взяточничестве в окружном суде

11:28 | 9.10.2018
В воскресенье храмы Екатеринбурга будут принимать одежду для бездомных

11:12 | 9.10.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 8 октября 2018 года

10:59 | 9.10.2018
Более 113 тысяч уральцев не могут выехать за границу из-за долгов

10:38 | 9.10.2018
Порядка восьми тысяч свердловчан остались без электричества из-за сильного ветра

10:20 | 9.10.2018
Денис Мацуев выступил в Париже в поддержку заявки Екатеринбурга на ЭКСПО

09:55 | 9.10.2018
В Екатеринбурге проходит конкурс «Народный участковый»

09:47 | 9.10.2018
В результате пожара в Староуткинске сгорели дом, машина и мотоцикл

09:40 | 9.10.2018
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский хочет вымыть город с мылом

09:15 | 9.10.2018
На Урале организацию — арендатора леса оштрафовали за взятку лесничему

00:11 | 9.10.2018
Бюджеты городов и районов Прикамья на 2019–2021 годы станут бездефицитными

08.10.2018

23:57 | 8.10.2018
Минздрав уточняет: взрыв на заводе в Перми унес жизни двух человек

20:30 | 8.10.2018
В Екатеринбурге на две недели перекроют движение по улице Уктусской


Мы в соцсетях





Архив
«    Октябрь      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 


 