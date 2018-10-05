В этом году пермский департамент градостроительства и архитектуры согласовал 405 колерных паспортов

16:40 | 9.10.2018

Согласно данным департамента, за последний месяц в Перми согласовано 92 колерных паспорта. Специалисты отмечают, что активность владельцев вывесок особенно наблюдается в последние несколько недель. Во многом это объясняется тем, что вывески по новым правилам нужно разместить до 22 октября.



Стандартные требования к вывескам, их размещению и эксплуатации закреплены в постановлении администрации города от 25 октября 2016 года № 958. Вывески, не соответствующие стандартам, должны быть согласованы в составе колерного паспорта здания. С согласованными колерными паспортами можно ознакомиться здесь: gorodperm.ru/actions/building-up/civilinform/Colernepassports. Общее количество согласованных паспортов составило 1194.



С порядком и критериями согласования колерного паспорта, требованиями к содержанию и его форме можно ознакомиться в постановлении администрации от 22 февраля 2017 года № 130.



В случае установки вывесок на объекте культурного наследия необходимо руководствоваться приказом Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края. В настоящее время органы власти согласуют вывески в составе колерного паспорта.



В октябре состоялись выездные семинары сотрудников департамента градостроительства и архитектуры с представителями районных администраций, которые будут курировать контроль за исполнением стандартных требований к вывескам на конкретных территориях.



График приема (регистрации) заявлений о согласовании проекта колерного паспорта либо проекта изменений в колерный паспорт и выдачи результатов рассмотрения заявлений департамента градостроительства и архитектуры администрации Перми:



улица Сибирская, 15 (цокольный этаж);

вторник — четверг: с 09:00 до 16:00;

пятница: с 09:00 до 12:00;

перерыв с 12:00 до 13:00; технические перерывы: с 10:45 до 11:00 и с 15:00 до 15:15;

электронный адрес: dga@gorodperm.ru; телефон для справок: (342) 212-76-98.



Приемный день (консультации специалистов): четверг с 15:00 до 17:00 по адресу: улица Сибирская, 15, кабинеты № 314–316.