Подпишись на МК-Урал
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Пермь: новости дня


14:57 | 9.10.2018

В столице Прикамья ведется поадресная работа по подключению домов к отоплению

В настоящее время запуск тепла произведен в 5807 жилых домах. Сейчас городской департамент ЖКХ точечно отрабатывает адреса, где отопление в настоящий момент отсутствует.

По данным департамента ЖКХ администрации Перми, по состоянию на 12:00 9 октября в целом по городу отопление запущено на 99,8 %. Остается подать тепло в 18 многоквартирных домов. Причины отсутствия отопления в домах разные: реконструкция ввода ЦТП, дефекты на тепловой сети и внутридомовой инженерной сети, замена бойлера. По каждому адресу ведется активная работа.

В 10 домах Кировского района по улице Маршала Рыбалко, 117, 117/1, 117/2, и улице Сысольской, 4а, 6, 8, 8а, 10, 10/3, 10/4, отопление отсутствует из-за реконструкции ввода на ЦТП. Тепло планируется запустить 10 октября. В Мотовилихе отопления нет в 3 домах: улица Лузенина, 12, Лебедева, 29, и Халтурина, 2. Работы по устранению дефекта на тепловой сети производит «ПСК», по данным компании, запустить теплоноситель планируется уже сегодня, 9 октября. В Ленинском районе в доме по улице Луначарского, 95а, проводятся работы по замене бойлера отопления. Работы проводит фонд капитального ремонта, их планируется закончить к 12 октября. В доме на Комсомольском проспекте, 14, выявлен дефект на тепловой сети, его устраняет «ПСК», запустить теплоноситель планируется также сегодня. В Свердловском районе отопление не подано в 3 домах. В доме по улице Героев Хасана, 45, отопление планируется запустить 10 октября. По улицам Казахской, 104, и Красные Казармы, 18, выявлены дефекты на внутридомовой инженерной сети, их устраняет управляющая компания. Отопление планируется подключить к 12 и 10 октября соответственно. Эти дома находятся на контроле у районных администраций и департамента ЖКХ.

Заполнение систем отопления и их выход на оптимальные параметры работы занимает две-три недели. В ряде домов возможно образование воздушных пробок. В этом случае необходимо сразу информировать об этом диспетчера управляющей организации, обслуживающей дом, и вызвать аварийную службу. Название и контактный телефон управляющей организации или ТСЖ можно найти на квитанции. Контактные телефоны диспетчерской службы управляющих организаций должны быть размещены на информационных стендах в подъездах. Также сообщить о ситуации с теплоснабжением дома можно в диспетчерскую ООО «Пермская сетевая компания» по телефону 281-72-99.

На прошлой неделе в районных администрациях и департаменте ЖКХ начали работу горячие линии по вопросам запуска тепла. Цель данных линий — отработать информацию по оставшимся объектам совместно с УК, ТСЖ, ресурсниками и надзорными органами. Напомним телефоны горячих линий:
Дзержинский район — 246-61-37
Индустриальный район — 227-94-14
Кировский район — 283-31-78, 283-30-64
Ленинский район — 212-14-63, 212-13-63, 212-33-74
Мотовилихинский район — 260-37-77
Орджоникидзевский район — 263-47-26, 263-54-01
Свердловский район — 244-13-89, 244-40-13
поселок Новые Ляды — 295-86-46, 295-85-82
департамент ЖКХ: отдел организации управления МКД — 212-50-06, 212-46-32; отдел муниципального жилищного контроля — 290-05-17, 212-69-76.

10 октября с 11:00 до 12:00 глава Перми Дмитрий Самойлов в городском call-центре проведет прямую линию по вопросам начала отопительного сезона в Перми. Звонки принимаются по телефону 2-059-059.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог




Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

18:46 | 9.10.2018
В Екатеринбурге из-за возгорания на кровле лицея эвакуировали более 200 школьников

18:26 | 9.10.2018
В Екатеринбурге проходят съемки документального фильма о царских слугах

18:26 | 9.10.2018
В этом году еще в 55 населенных пунктах Прикамья появится интернет

18:00 | 9.10.2018
Суд вновь отказал РПЦ в передаче зданий трех колледжей в Екатеринбурге

17:45 | 9.10.2018
На старт фестиваля скандинавской ходьбы в Перми выйдут полторы тысячи участников

17:20 | 9.10.2018
Сотрудник бюро Интерпола найден мертвым в Екатеринбурге. СКР проводит проверку

17:17 | 9.10.2018
В Кургане за месяц подорожали огурцы, помидоры, молочка и рис

17:11 | 9.10.2018
В Перми на экотропе «Липовая гора» высажены молодые деревца

16:58 | 9.10.2018
Пермская молодежь включилась в продвижение туристического потенциала региона

16:57 | 9.10.2018
Уральца, устроившего резню в деревне Гора, приговорили к пожизненному лишению свободы

16:49 | 9.10.2018
В Перми отремонтирована дорога на Новые Ляды

16:40 | 9.10.2018
В этом году пермский департамент градостроительства и архитектуры согласовал 405 колерных паспортов

16:29 | 9.10.2018
Территорию парка «Река Чусовая» расширят на 19 тысяч гектаров

16:07 | 9.10.2018
На въезде в центр Екатеринбурга формируется громадная пробка из-за ДТП

15:54 | 9.10.2018
Невменяемый екатеринбуржец обвиняется в серии разбойных нападений

15:53 | 9.10.2018
Шумков отправил закон о прожиточном минимуме пенсионеров Зауралья на доработку, не поверив в статистику

15:40 | 9.10.2018
Директор департамента ЖКХ Кургана проведет прямую линию по вопросам запуска тепла

15:23 | 9.10.2018
Вынесен приговор директору компании-застройщика ЖК «Кольцовский», присвоившему деньги пайщиков

14:59 | 9.10.2018
20-летний уралец, вытолкнувший знакомого из окна, приговорен к шести годам строгого режима

14:57 | 9.10.2018
В столице Прикамья ведется поадресная работа по подключению домов к отоплению

14:32 | 9.10.2018
Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов оштрафовали за загрязнение почвы

14:07 | 9.10.2018
В Екатеринбурге запустили передвижной центр по профилактике детского травматизма

14:00 | 9.10.2018
В Свердловской области пройдут Айтматовские дни

13:52 | 9.10.2018
Некачественным капремонтом в Челябинске заинтересовались депутат и полиция

13:51 | 9.10.2018
Уральские таможенники изъяли полторы тонны безакцизных сигарет

13:25 | 9.10.2018
Депутаты Екатеринбургской думы сорвали заседание

13:24 | 9.10.2018
Жителям Перми помогут оформить землю под гаражами и садовыми участками

12:59 | 9.10.2018
В Екатеринбурге пропал детский тренер. Он вышел выбросить мусор и исчез

12:43 | 9.10.2018
Стобалльники по ЕГЭ выбирают пермские вузы

12:32 | 9.10.2018
В Перми закончен ремонт улиц 25 Октября и Героев Хасана

12:24 | 9.10.2018
Врио губернатора Зауралья открыл страницу в «ВКонтакте». «Прошу жителей региона присылать свои обращения»

12:15 | 9.10.2018
Свердловский бизнесмен из крупной энергокомпании оказался на скамье подсудимых

12:09 | 9.10.2018
Свердловское предприятие восстанавливает еловые леса на берегах реки Чусовой

12:04 | 9.10.2018
В Перми вышел на линию новый автобус № 9т

11:53 | 9.10.2018
Новый мэр Екатеринбурга рассказал, на кого будет равняться в своей работе

11:53 | 9.10.2018
В Прикамье выбрали лучшего универсального специалиста и лучший МФЦ

11:43 | 9.10.2018
Новая лесопожарная техника позволит расширить сеть пожарно-химических станций в Прикамье

11:30 | 9.10.2018
Бывший военный следователь пытается доказать свою невиновность во взяточничестве в окружном суде

11:28 | 9.10.2018
В воскресенье храмы Екатеринбурга будут принимать одежду для бездомных

11:12 | 9.10.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 8 октября 2018 года

10:59 | 9.10.2018
Более 113 тысяч уральцев не могут выехать за границу из-за долгов

10:38 | 9.10.2018
Порядка восьми тысяч свердловчан остались без электричества из-за сильного ветра

10:20 | 9.10.2018
Денис Мацуев выступил в Париже в поддержку заявки Екатеринбурга на ЭКСПО

09:55 | 9.10.2018
В Екатеринбурге проходит конкурс «Народный участковый»

09:47 | 9.10.2018
В результате пожара в Староуткинске сгорели дом, машина и мотоцикл

09:40 | 9.10.2018
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский хочет вымыть город с мылом

09:15 | 9.10.2018
На Урале организацию — арендатора леса оштрафовали за взятку лесничему

00:11 | 9.10.2018
Бюджеты городов и районов Прикамья на 2019–2021 годы станут бездефицитными

08.10.2018

23:57 | 8.10.2018
Минздрав уточняет: взрыв на заводе в Перми унес жизни двух человек

20:30 | 8.10.2018
В Екатеринбурге на две недели перекроют движение по улице Уктусской


Мы в соцсетях





Архив
«    Октябрь      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 


 