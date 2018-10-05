В столице Прикамья ведется поадресная работа по подключению домов к отоплению

14:57 | 9.10.2018

В настоящее время запуск тепла произведен в 5807 жилых домах. Сейчас городской департамент ЖКХ точечно отрабатывает адреса, где отопление в настоящий момент отсутствует.



По данным департамента ЖКХ администрации Перми, по состоянию на 12:00 9 октября в целом по городу отопление запущено на 99,8 %. Остается подать тепло в 18 многоквартирных домов. Причины отсутствия отопления в домах разные: реконструкция ввода ЦТП, дефекты на тепловой сети и внутридомовой инженерной сети, замена бойлера. По каждому адресу ведется активная работа.



В 10 домах Кировского района по улице Маршала Рыбалко, 117, 117/1, 117/2, и улице Сысольской, 4а, 6, 8, 8а, 10, 10/3, 10/4, отопление отсутствует из-за реконструкции ввода на ЦТП. Тепло планируется запустить 10 октября. В Мотовилихе отопления нет в 3 домах: улица Лузенина, 12, Лебедева, 29, и Халтурина, 2. Работы по устранению дефекта на тепловой сети производит «ПСК», по данным компании, запустить теплоноситель планируется уже сегодня, 9 октября. В Ленинском районе в доме по улице Луначарского, 95а, проводятся работы по замене бойлера отопления. Работы проводит фонд капитального ремонта, их планируется закончить к 12 октября. В доме на Комсомольском проспекте, 14, выявлен дефект на тепловой сети, его устраняет «ПСК», запустить теплоноситель планируется также сегодня. В Свердловском районе отопление не подано в 3 домах. В доме по улице Героев Хасана, 45, отопление планируется запустить 10 октября. По улицам Казахской, 104, и Красные Казармы, 18, выявлены дефекты на внутридомовой инженерной сети, их устраняет управляющая компания. Отопление планируется подключить к 12 и 10 октября соответственно. Эти дома находятся на контроле у районных администраций и департамента ЖКХ.



Заполнение систем отопления и их выход на оптимальные параметры работы занимает две-три недели. В ряде домов возможно образование воздушных пробок. В этом случае необходимо сразу информировать об этом диспетчера управляющей организации, обслуживающей дом, и вызвать аварийную службу. Название и контактный телефон управляющей организации или ТСЖ можно найти на квитанции. Контактные телефоны диспетчерской службы управляющих организаций должны быть размещены на информационных стендах в подъездах. Также сообщить о ситуации с теплоснабжением дома можно в диспетчерскую ООО «Пермская сетевая компания» по телефону 281-72-99.



На прошлой неделе в районных администрациях и департаменте ЖКХ начали работу горячие линии по вопросам запуска тепла. Цель данных линий — отработать информацию по оставшимся объектам совместно с УК, ТСЖ, ресурсниками и надзорными органами. Напомним телефоны горячих линий:

Дзержинский район — 246-61-37

Индустриальный район — 227-94-14

Кировский район — 283-31-78, 283-30-64

Ленинский район — 212-14-63, 212-13-63, 212-33-74

Мотовилихинский район — 260-37-77

Орджоникидзевский район — 263-47-26, 263-54-01

Свердловский район — 244-13-89, 244-40-13

поселок Новые Ляды — 295-86-46, 295-85-82

департамент ЖКХ: отдел организации управления МКД — 212-50-06, 212-46-32; отдел муниципального жилищного контроля — 290-05-17, 212-69-76.



10 октября с 11:00 до 12:00 глава Перми Дмитрий Самойлов в городском call-центре проведет прямую линию по вопросам начала отопительного сезона в Перми. Звонки принимаются по телефону 2-059-059.