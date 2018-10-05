Жителям Перми помогут оформить землю под гаражами и садовыми участками

13:24 | 9.10.2018

Завтра, 10 октября, в общественном центре микрорайона Молодежный (улица Академика Веденеева, 26) Орджоникидзевского района Перми состоится бесплатная консультация по земельным вопросам. Начало встречи в 18:00.



Как сообщили в городском департаменте земельных отношений, на консультацию приглашаются жители Перми, у которых есть вопросы по своим земельным участкам. Это могут быть как физические, так и юридические лица. Во встрече примут участие представители департамента земельных отношений, Кадастровой палаты Пермского края, Росреестра и Центра технической инвентаризации. Имея при себе все необходимые документы по земельному участку, пермяки могут на месте обратиться сразу к нескольким специалистам, а также написать заявления или обращения в эти организации.



Встреча проводится в рамках проекта «Земельный ответ», который призван обеспечить информационную поддержку для жителей, желающих совершить те или иные операции со своими земельными участками. На таких мероприятиях в режиме «единого окна» каждый житель города может получить необходимые консультации для максимально быстрого и эффективного решения своего вопроса.



В департаменте подчеркивают, что Орджоникидзевский район – единственный, где выездные консультации в этом году пройдут дважды: 10 октября и 6 декабря. Это связано с тем, что в прошлом году здесь были самые массовые по количеству обращений встречи. Наиболее актуальные темы для жителей района – оформление земельных участков под садами, гаражами и индивидуальными жилыми домами, поскольку в этом районе значительную часть территории занимает частный сектор.



- Мы всегда стараемся найти выход из любых ситуаций, с которыми к нам обращаются жители города. Если не сами, то совместно с коллегами из других ведомств. Темы часто бывают «пограничными». Такой подход позволяет решать проблемные вопросы быстро и эффективно, - отметила Ольга Немирова, начальник департамента земельных отношений.



С подробным расписанием выездных консультаций можно познакомиться здесь: gorodperm.ru/actions/property/gor_zemli/otvet.