Стобалльники по ЕГЭ выбирают пермские вузы

12:43 | 9.10.2018

Рособрнадзор представил статистику, в которой Пермский край вошел в топ-10 регионов, в вузы которых поступают самые умные школьники. Также в список вошли Москва, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Краснодарский край, Новосибирская, Свердловская, Нижегородская, Томская и Воронежская области.



Всего в пермские вузы поступило 64 стобалльника — большинство из них из Пермского края, но есть и молодые люди из Свердловской, Удмуртской и Кировской областей. Больше всего стобалльников поступило в Пермский медицинский университет на специальность «лечебное дело», его выбрало сразу 9 человек. Следующим по популярности вузом у талантливых выпускников идет пермский политех, на направлениях «лингвистика» и «химическая технология» остановили выбор 6 и 3 абитуриента соответственно. Однако больше всего счастливчиков с заветными 100 баллами принял госуниверситет. ПГНИУ принял 29 стобалльников. Как отмечают специалисты министерства образования и науки Пермского края, становится закономерным, что ребята выбирают преимущественно естественно-научные направления: «биология», «картография и геоинформатика», «геология», «прикладная математика и информатика», «фундаментальная информатика и информационные технологии», «экология и природопользование», «химия» и др.



Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников заявил о необходимости удержать в крае талантливых молодых людей, сделать так, чтобы молодежь связывала с родным регионом свое будущее. «У нас пытливая, интересующаяся молодежь, которая неравнодушна к жизни края, — обозначал губернатор. — Пермскому краю нужны ребята, которые будут развиваться сами и развивать регион».



Министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина отметила, что с каждым годом на специальностях ИТ, ЕНЦ и технических направлениях подготовки высокобалльников становится все больше. Напомним, что дополнительную стипендию губернатора в размере 5750 руб. в месяц получают 1725 студентов пермских вузов. Студенты же инженерно-технических, естественно-научных и IT-специальностей могут получить повышенные дополнительные стипендии в размере 11 500 руб. В 2017 году процент студентов-«технарей», получающих губернаторскую стипендию, составил 61 % от общего числа «губернаторских» стипендиатов.



На выплату дополнительных стипендий Пермского края в региональном бюджете предусмотрено финансирование в размере 137 млн руб. в год.



Всего ЕГЭ-2018 на территории Пермского края сдавали почти 13 тысяч человек. В последние годы более 66 % школьников выбирают для сдачи ЕГЭ естественно-научные дисциплины. Учащиеся школ стали реже писать ЕГЭ по обществознанию и предпочитают сдавать экзамены по биологии, химии, английскому языку и информатике. Всего в крае 145 стобалльных работ, сообщают в министерстве образования и науки Прикамья.