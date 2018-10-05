В Перми закончен ремонт улиц 25 Октября и Героев Хасана

12:32 | 9.10.2018

В рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» завершен ремонт улиц 25 Октября и Героев Хасана. Общая площадь ремонта составила более 20 тысяч кв. метров.



В рамках ремонта улицы Героев Хасана на участке от улицы Белинского до улицы Хлебозаводской было заменено асфальтовое покрытие, нанесена дорожная разметка. Кроме того, на участке от улицы Белинского до улицы Чернышевского обустроены парковочные карманы, отремонтирован тротуар и устроен бортовой камень. Также подрядная организация ООО «АртИнвестГрупп» восстановила газоны.



На улице 25 Октября завершается ремонт на участке от улицы Пушкина до улицы Революции. Здесь отремонтирована проезжая часть, обустроены парковочные карманы, тротуары, устроен бортовой камень. На этом участке также проведены работы по замене опор сетей наружного освещения. Сейчас подрядной организации ООО «КОМОС» остается завершить обустройство газонов.



Дорожный ремонт в 2018 году в Перми в рамках реализации федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» начался в апреле. Благодаря этому проекту отремонтированы улицы Гремячий Лог, Механошина, Петропавловская, Фоминская, Краснова, Гусарова, Космонавта Леонова, Архитектора Свиязева, Екатерининская, Грачева, Розалии Землячки, Революции, Комсомольская, Попова на участке от улицы Пермской до улицы Пушкина и от улицы Монастырской до улицы Петропавловской, а также Южная дамба, дорога на Чусовской водозабор и Коммунальный мост.



В этом году Пермь приблизилась к выполнению ремонта еще одного миллиона квадратных метров дорог. Только в федеральный проект «Безопасные и качественные дороги» по городу Перми вошло 23 дорожных объекта, общая площадь ремонта составила более 506 тысяч кв. метров. А в общем за 2016–2017 годы в городе отремонтировано 2 млн кв. метров дорог, сданы ключевые транспортные развязки: площадь Восстания, улица Макаренко.