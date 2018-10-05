В Перми вышел на линию новый автобус № 9т

12:04 | 9.10.2018

9 октября для повышения качества обслуживания пассажиров запущен новый автобусный маршрут № 9т «Субботино — Верхние Муллы».



На маршруте № 9т работает один автобус малой вместимости в будние и выходные дни. Курсирует он с периодичностью один раз в 55 минут. На маршруте действует нерегулируемый тариф. Стоимость проезда по городу составит 20 рублей. От деревни Субботино — 40 рублей для взрослых и 20 рублей для детей.



Маршрут № 9т следует в направлении Верхних Муллов по улицам 1-й Субботинской, Нестюковскому тракту, Космонавта Леонова, Геологов, Композитора Глинки, Архитектора Свиязева, шоссе Космонавтов, а в обратном направлении по шоссе Космонавтов, улицам Архитектора Свиязева, Композитора Глинки, Геологов, Космонавта Леонова, 1-й Субботинской.



Остановки совершаются от деревни Субботино на остановочных пунктах «Микрорайон Нагорный», «Улица Геологов», «Школа № 136», «Улица Архитектора Свиязева», «Школа № 107», «Верхние Муллы», а также в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту следования.



Подробнее с расписанием можно будет ознакомиться на map.gortransperm.ru.