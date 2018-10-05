В Прикамье выбрали лучшего универсального специалиста и лучший МФЦ

11:53 | 9.10.2018

В краевом МФЦ подвели итоги конкурса «Лучший многофункциональный центр Пермского края 2018 года».



В этом году региональный этап всероссийского конкурса проводился по пяти номинациям: «Лучший филиал г. Перми», «Лучший краевой филиал с электронной очередью», «Лучший филиал без электронной очереди», «Лучшее территориально-обособленное структурное подразделение» и «Лучший универсальный специалист».



За звание «лучшего специалиста» боролись 19 конкурсанток из разных уголков Пермского края. Соревнования проходили в три этапа. Жюри, в состав которого вошли представители министерства информационного развития и связи, Росреестра, налоговой инспекции, администрации МФЦ, оценивали уровень профессионального мастерства, навыки по предоставлению государственных и муниципальных услуг, коммуникабельность, находчивость, стрессоустойчивость, творческие способности специалистов.



В результате профсостязаний победу одержала ведущий специалист филиала «Индустриальный-2» (г. Пермь) Евгения Пыстогова. Второе место заняла специалист отделения «Соликамский-2» (г. Соликамск) Лилия Цветковская. Третье — Мария Макарова, специалист МФЦ «Свердловский» (г. Пермь).



В номинациях «Лучший филиал МФЦ» приняли участие 19 отделений. При определении победителей учитывались количество оказанных услуг, наличие у филиала благодарностей, положительных оценок, выставленных заявителями, отсутствие административных взысканий и др.



Лауреатами в категории «Лучший филиал г. Перми» стали:



1-е место — филиал «Индустриальный-2»;



2-е место — филиал «Центральный-2»;



3-е место — филиал «Свердловский».



Победителем среди краевых филиалов с электронной очередью жюри признало филиал «Октябрьский» (пос. Октябрьский). Второе место занял МФЦ «Чайковский» (г. Чайковский). Третье — «Чернушинский» (г. Чернушка).



В категории «краевые филиалы без электронной очереди» лучшим назван многофункциональный центр «Нытвенский». В номинации «Лучшее территориально-обособленное структурное подразделение» — ТОСП «Кондратово».



— Конкурс уже стал традиционным, проводится в пятый раз. Однако в этом году этапы состязаний были усложнены: добавлены новые задания и критерии оценки. Например, всем конкурсантам в номинации «Лучший филиал» необходимо было придумать и исполнить гимн учреждения, — рассказала начальник управления координации деятельности КГАУ «Пермский краевой МФЦ ПГМУ» Айгуль Ахмарова. — Абсолютно все участники справились с поставленными задачами на отлично. Мы в очередной раз убедились в том, что по-настоящему универсальные специалисты талантливы во всем!



Победители конкурса будут награждены ценными призами. Дополнительно, за креативный подход при выполнении творческого задания — создание и исполнение гимна, будут поощрены филиалы «Чусовской», «Куединский» и ТОСП «Скальный». Специальный диплом, по решению конкурсной комиссии, за проявленную оригинальность при написании эссе на тему «Моя работа — мое вдохновение» получит Валентина Столбова, специалист филиала «Соликамский».



Помимо этого, филиал «Индустриальный-2», занявший первое место среди отделений г. Перми, и победитель в номинации «Лучший универсальный специалист» Евгения Пыстогова представят Пермский край на федеральном конкурсе «Лучший МФЦ России 2018 года».



Напомним, пермские филиалы «Мои документы» неоднократно удостаивались звания «Лучший МФЦ» на общероссийском уровне. Два года подряд (2014–2015 гг.) победу одерживал филиал «Центральный-2», расположенный на ул. Куйбышева, 9.