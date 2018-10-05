В Прикамье открылся бесплатный кабинет диагностики болезни Альцгеймера

19:23 | 8.10.2018

Сегодня, 8 октября, в Пермском краевом клиническом госпитале ветеранов войн на базе Центра когнитивных нарушений открылся кабинет памяти. Теперь ветераны Пермского края по направлению врача смогут получать бесплатные обследования и консультации по лечению проблем памяти.



Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников подчеркивал, что результатом развития медицины должен стать не просто рост продолжительности жизни, а рост продолжительности активной, здоровой жизни.



По словам доктора медицинских наук, процессора, руководителя Центра когнитивных нарушений Веры Черкасовой, в России высокая распространенность болезни Альцгеймера. «От последствий Альцгеймера в России страдает каждый 9-й житель страны старше 65 лет, после 85 лет – каждый 3-й. Наша задача - помочь облегчить симптомы и сделать жизнь старшего поколения более комфортной», — пояснила Вера Черкасова.



Предполагается, что открытие кабинета позволит сократить сроки выявления болезни и продлить здоровое и активное долголетие людям старше 65 лет.



Как рассказал начальник Пермского краевого клинического госпиталя ветеранов Алексей Репников, открытие кабинета памяти – результат работы, которая была начата в прошлом году. «Здесь мы будем принимать пациентов с когнитивными нарушениями. Сейчас продолжительность жизни увеличивается, нам важно помочь сделать долголетие активным, чтобы проблемы с памятью не причиняли неудобств», — отметил Алексей Репников.



Отметим, в регионе ведется создание необходимой инфраструктуры для поддержания активного долголетия. Так, началось строительство геронтологического центра. В здании площадью более 6,5 тысячи кв. метров будут организованы социально-медицинское отделение и отделение долговременного ухода. Для пациентов будут созданы условия для социально-педагогической, социально-психологической реабилитации, предполагается создание нескольких разных зон отдыха.