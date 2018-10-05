Три человека погибли в результате взрыва на пермском предприятии

18:56 | 8.10.2018

Сегодня, 8 октября, днем в помещении одного из предприятий в Кировском районе Перми погиб рабочий. Еще двое были доставлены в больницу, где скончались от полученных травм. Как сообщает СУ СКР по Пермскому краю, возбуждено уголовное дело по признакам нарушения правил безопасности на взрывоопасных объектах или во взрывоопасных цехах, повлекшего по неосторожности смерть двух или более лиц.



Сейчас продолжается осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели. Изъяты техническая документация, видеозаписи с камер наблюдения и прочие следы и объекты. Устанавливаются обстоятельства случившегося. Действиям лиц, ответственных за охрану труда и пожарную безопасность на предприятии, будет дана правовая оценка. Расследование уголовного дела продолжается.