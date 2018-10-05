В Перми на Мира высадили луковицы тюльпанов

18:27 | 8.10.2018

В Перми готовят цветники, клумбы и зеленые насаждения к зиме: убирают все однолетние цветочные культуры, подготавливают грунт. На клумбе по улице Мира озеленители высадили более четырех тысяч луковиц красных тюльпанов сорта Абба. Эти махровые тюльпаны привлекают своими красивыми цветами и насыщенной окраской.



Как отмечают в МКУ «Благоустройство Индустриального района», высадить тюльпаны необходимо до наступления заморозков, чтобы луковицы укоренились и смогли перезимовать. Предварительно озеленители убрали из почвы однолетние цветы, подготовили грунт, а затем посадили луковичные растения в виде традиционного орнамента. Весной клумбу на улице Мира украсят около четырех тысяч ярко-красных тюльпанов, а летом их заменят другие цветочные культуры.



Завершается подготовка цветников к зиме. С клумб и из вертикальных конструкций убирают однолетние растения и цветы, перекапывают почву и подсыпают по мере необходимости грунт. С наступлением минусовых температур укроют специальным материалом туи на цветнике по улице Мира и можжевельники на пересечении шоссе Космонавтов с улицами Мира и Архитектора Свиязева. Благодаря этому декоративные кустарники смогут успешно перенести зимние холода.



В этом году Индустриальный район украшали 67 тысяч ярких цветов и декоративных растений: петуний, тагетесов, сальвий, агератумов, цинерарий, кохий. Цветники были оформлены на пересечении улиц Мира, Карпинского и Стахановской, на транспортных развязках у Пермской печатной фабрики - филиала АО «Гознак» и по улице Оверятской, в скверах у Пермского дома народного творчества «Губерния» (улица Советской Армии, 4) и Краевого индустриального техникума (улица Советской Армии, 32), у здания администрации района (улица Мира, 15), на пересечении шоссе Космонавтов с улицами Мира и Архитектора Свиязева. Улицы украшали и вертикальные конструкции с подвесными вазонами. Клумбы с цветочными орнаментами были оформлены и в саду им. Миндовского.