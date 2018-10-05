В результате взрыва на Пермском пороховом заводе погиб рабочий, ещё двое получили серьёзные травмы

17:34 | 8.10.2018

Фото: fkpppz.ru

Сегодня, 8 октября, около 13:30 произошёл взрыв на ФКП «Пермский пороховой завод». Трагедия произошла во время проведения сварочных работ, взорвался баллон с газом. В результате взрыва один человек погиб, ещё двое рабочих получили серьёзные травмы.



По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю, произошел хлопок без последующего горения, в результате взрыва разрушений здания нет, возгорания не было.



Как рассказали изданию «В курсе.ру» в центре медицины катастроф, пострадавшие в результате взрыва рабочие находятся в МСЧ № 11 на искусственной вентиляции легких, врачи борются за их жизни. По информации издания, одному из рабочих взрывом оторвало голову. Еще двое получили травмы: у одного человека повреждение грудной клетки, у второго — травматическая ампутация на уровне локтевого сустава руки.



В настоящее время следователи СУ СК по Пермскому краю проводят доследственную проверку по факту ЧП. На самом предприятии для расследования причин инцидента создана специальная комиссия.