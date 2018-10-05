В Перми повторно рассмотрят концепцию комплексного благоустройства Компроса

16:56 | 8.10.2018

Заседание Градсовета состоится 10 октября в 14:00 по адресу: улица Ленина, 23 (администрация Перми, первый зал).



На Градостроительном совете будет продолжено обсуждение доработанной концепции комплексного благоустройства Комсомольского проспекта. Напомним, на прошедшем в сентябре заседании члены совета отметили, что необходимо учесть охват всесезонности и определить дальнейшее функционирование Октябрьской площади.



Также в рамках заседания будут рассмотрены проекты реконструкции здания «Дворца молодежи» (улица Петропавловская, 185) и строительства многофункционального центра на участке, ограниченном улицами Петропавловской, Попова, Монастырской и Осинской.



По поручению главы города в конце сентября в администрации Перми прошло заседание рабочей группы с участием архитекторов города, где были предварительно рассмотрены эти вопросы. Такая практика будет применяться на постоянной основе.



В состав Градсовета входят специалисты сферы городского планирования, экологии, представители предприятий коммунального комплекса, проектных, строительных и общественных организаций, ученые, представители краевых властей, депутаты Законодательного собрания Пермского края и Пермской городской Думы.



С заседания Градсовета будет вестись прямая трансляция в группе «Пермь Первая» (vk.com/gorodpermru).