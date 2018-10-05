Развитием малого и среднего предпринимательства в Пермском крае займется вновь созданная корпорация

16:45 | 8.10.2018

Подписано постановление правительства Пермского края о создании единого органа управления организациями, образующими инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства Пермского края. Решение принято в рамках реализации государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика».



Ранее глава Пермского края Максим Решетников заявлял, что большую роль в улучшении состояния инвестклимата играет поддержка малого предпринимательства: качество организационной, инфраструктурной и информационной поддержки, эффективность финансовой и нефинансовой поддержки. «С одной стороны, инфраструктура поддержки и развития бизнеса в крае создана, соответствующие институты в Пермском крае работают. С другой стороны, это разные структуры, которые «раскиданы» по всему городу географически, у каждого института – свой сайт, аппарат, требования. На практике предпринимателям зачастую требуется много времени и терпения, чтобы разобраться, куда обратиться с конкретным вопросом», - подчеркнул он.



Управлять инфраструктурой поддержки будет «Корпорация развития малого и среднего предпринимательства Пермского края», основанная на базе «Пермского гарантийного фонда». На своей площадке Корпорация развития МСП объединит организации, осуществляющие инструменты поддержки малого и среднего бизнеса. Среди них «Региональный фонд развития предпринимательства», «Микрофинансовая организация», МФЦ. За Корпорацией развития МСП остаются также и функции Гарантийного фонда. Предполагается, что создание «единого окна» позволит повысить качество оказываемых услуг.



Кроме того, отмечается, что Корпорация развития МСП будет вести мониторинг деятельности данных организаций для предоставления отчетности в Министерство экономического развития РФ.